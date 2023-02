Vergine, potete dormire fra due guanciali: l'oroscopo di oggi, domenica 12 febbraio

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 12 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Un appoggio importante per le vostre finanze è offerto da Giove e Saturno. Gli amici contano moltissimo, ma occhio alla generosità mal ripagata. Investimenti soggetti agli alti e bassi dei mercati azionari, ma le spese pazze sono farina del vostro sacco.

Toro. 21/4 – 20/5

L’aspetto clou odierno è l’opposizione tra la Luna e il vostro Urano che vi rende più nervosi e imprevedibili che mai. Scaramucce con il partner. Trattative con un interlocutore che vi confonde e vi fa smarrire il filo del discorso. Discussioni con i soci.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un ritiro momentaneo dalla scena, per analizzare con calma la situazione, ti consentirà di affinare le strategie e valutare i prossimi passi. Sogni importanti su cui riflettere a fondo. Un viaggio da non rimandare per ottenere ciò che desiderate.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna amica oggi vi restituisce certezze, vigila sui vostri investimenti, cura le pubbliche relazioni e smussa gli spigoli del carattere. In virtù del vostro buonumore, affrontate gli impegni con leggerezza e positività. Chiarimenti nella coppia.

Leone. 23/7 – 23/8

Malumore in vista! Con la dolce metà e con gli amici vi impuntate su posizioni discutibili. Conviene parlare e agire solo se strettamente necessario. Una crisi può essere superata, purché siate molto più tolleranti nei confronti di voi stessi e dell’altro.

Vergine. 24/8 – 22/9

Oggi potete dormire fra due guanciali, la serenità è garantita. È la giornata giusta per godervi il calore e l’affetto delle persone care. La carriera riceve stimoli positivi. Doni, dimostrazioni concrete di amore da parte del partner.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Atmosfera poco brillante per la vita affettiva, dubbi e gelosie riguardanti fatti del passato vi tolgono il sonno e la serenità. Scandagliate! I cambiamenti interiori non passano inosservati in famiglia, ma non contate sull’appoggio incondizionato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Traffico planetario convulso, con la Luna nel vostro segno in opposizione a Urano, che vi mette a rischio di incidenti diplomatici e di “sbandate” improvvise. Nel lavoro siete determinati e aperti alla cooperazione: portate questo stesso spirito anche in famiglia!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Domenica senza fuochi d’artificio. Oggi volate basso accontentandovi di offrire prestazioni modeste, facendo l’indispensabile con il minimo sforzo. Rimediate a certe vostre mancanze verso i vostri cari, con qualche attenzione in più. Sarete ripagati.

Capricorno. 22/12 – 20/1

I punti fermi oggi ve li offre la Luna. Cercate di frequentare gente, date spazio a nuovi incontri e soprattutto sorridete fiduciosi al futuro. Tutto scorre nel migliore dei modi. Iniziative azzeccate in campo finanziario, acquisti sfiziosi per la casa.

Acquario. 21/1 – 19/2

La routine vi annoia, la mancanza di spazio vi soffoca e nonostante siate in ritardo sulle scadenze, vi trastullate senza concludere niente. Fraintendimenti e dissapori in famiglia, forse dipendono dalla vostra difficoltà a esprimere ciò che non va.

Pesci. 20/2 – 20/3

A molti tra di voi che appartengono alla schiera dei precari, si aprono spiragli e ricevete notizie confortanti. Contratti e collaborazioni confermati. Clima perfetto per l’intesa amorosa, vivace per la vita sociale. Buon dialogo e chiacchiere costruttive

