Venere promette amore ai Pesci: l'oroscopo di oggi, sabato 11 febbraio

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 11 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata riserva qualche piccolo imprevisto. Il punto fermo sono gli amici che non vi fanno mancare l’appoggio, l’ascolto e la comprensione. Si va da un partner scontroso e disattento a un tour de force lavorativo, con tutto il malumore del caso.

Toro. 21/4 – 20/5

Per affari, per cultura o per piacere, un breve viaggio cattura il vostro interesse. Anche se il lavoro vi reclama, oggi non ci siete per nessuno. La situazione è in divenire, ma bisogna gestirla con metodo, pianificando tutto fin nei minimi dettagli.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sabato decisamente positivo sotto ogni punto di vista. In arrivo sorprese piacevoli, conoscenze intriganti, rapporti sociali e amicizie. Gestite meglio i vostri risparmi, avete la tendenza a spendere troppo e non potete permettervelo.

Cancro. 22/6 – 22/7

La sfera emotiva, ipersensibile per natura, oggi va incontro a qualche complicazione, accendendo scintille di polemiche in amore e sul lavoro. A turbarvi è il comportamento del partner: brusco e sbrigativo, proprio oggi che avreste bisogno di tenerezza.

Leone. 23/7 – 23/8

Complice la Luna in Bilancia, la settimana sta per chiudersi all’insegna dell’armonia. Rinnovate il look e il guardaroba con un allegro giro di shopping. Intesa di coppia recuperata dopo uno scambio di opinioni, pure gli amici contribuiscono a restituirvi brio.

Vergine. 24/8 – 22/9

Momento brillante per il lavoro, ricco di inventiva, con progetti concreti da elaborare. Rapporto amoroso “comodo”, senza problemi e tranquillizzante. Umiltà e ironia, il binomio vincente per saldare le incrinature, accorciare le distanze fra voi e gli altri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Plutone ai ferri corti con la vostra Luna evidenzia incertezze sul filone professionale, specie se non siete ancora convinti della scelta compiuta. Basta con le questioni di principio! Godetevi il magico presente mettendo sullo sfondo il passato.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Mercurio ostile dall’Acquario da oggi vi farà guardare verso nuovi orizzonti, girare pagina se necessario, aggiornare le competenze e i desideri. Per realizzare un progetto abitativo servono risorse. Potreste trovarle con facilità aguzzando l’ingegno.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In connessione con Saturno, la Luna si fa garante per una serata piacevole. Idee concrete e trovate da non lasciarvi sfuggire: annotatele! In mancanza di un amore, potete contare sugli amici, per risolvere un problema, programmare un viaggio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le vostre risposte affettive oggi non sono delle più serene. Impazienti e poco tolleranti, liquidate le richieste del partner come fossero capricci. Le difficoltà ci sono, ma riuscirete a risolverle bene. Non perdete la lucidità, respirate e... ragionate.

Acquario. 21/1 – 19/2

Favorito dalla Luna in Bilancia, Saturno guadagna in socievolezza e amabilità. Leggeri ma non superficiali, siete l’immagine dell’equilibrio. Bypassando WhatsApp, inoltrate a chi vi interessa un invito vecchio stile corredato di fiori e biglietto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Venere in sosta nel vostro segno, annuncio di amore per voi stessi e per gli altri, stabilisce una corrente energetica promessa di armonia. Fermatevi a riflettere: potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni.

