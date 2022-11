Il Leone punta più sui flirt che sulle storie serie: l'oroscopo di oggi, mercoledì 2 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, mercoledì 2 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Clima di complicità grazie alla Luna in sestile. Siete circondati da persone carine, pronte a darvi una mano e a regalarvi input preziosi al lavoro. Generosità anche da parte vostra, se un amico vi chiede un prestito di certo non glielo rifiutate.

Toro. 21/4 – 20/5

Gli astri oggi non vi concedono proroghe. Messi alle strette, non avrete scuse per rimandare i vostri compiti, compresi quelli più seccanti. Per non entrare in affanno, seguite una ferrea programmazione, considerando priorità e tempi d’esecuzione.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Protetti dagli astri, siete nella condizione ideale per osare: è il momento di dare il via a quel progetto un po’ folle che da qualche tempo vi stuzzica. Vi butterete nell’impresa con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che tutto è un gioco.

Cancro. 22/6 – 22/7

Rapporto sincero e complice con il partner, vi raccontate tutto senza omissioni di particolari, semplicemente perché non avete nulla da nascondere. Passionalità e condivisione griffano il rapporto di coppia, le ombre del passato non vi possono toccare.

Leone. 23/7 – 23/8

Decisi a puntare più sui flirt che sulle storie serie, state dando di voi un’immagine frivola e superficiale che non vi corrisponde affatto. In serata correte il rischio di inciampare in un affossatore di entusiasmi, meglio cambiare programma.

Vergine. 24/8 – 22/9

Buona giornata per chi lavora nel ramo commerciale, soddisfacente sia sotto il profilo finanziario che umano. L’importante è non chiedere troppo. In famiglia date un colpo alla botte e uno al cerchio, con un po’ di diplomazia tutto gira per il verso giusto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dalla vostra il bel trigono della Luna, che vi regala buonumore e desiderio di contatti umani. Disponibilità e savoir-faire nelle relazioni sociali. Un concerto da non perdere o un progetto da coltivare, dopo averne attentamente valutato i costi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Luna e Saturno in quadratura al vostro segno cercheranno di orientarvi al passato, ma non li ascoltate: la vita è cambiamento, guardate avanti. Rafforzate le difese scegliendo trattamenti naturali. Ferro e magnesio sono adatti alla stagione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata si prospetta movimentata, piena di impegni ma anche di opportunità. Un incontro stuzzicante soddisfa il vostro desiderio di novità. Bene gli affari, ma non fatevi prendere dalla fretta di concludere e cercate di rispettare i tempi degli altri..

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giornata dispendiosa sia in termini economici sia di energie. Se chiedeste aiuto al vostro team riuscireste a fare tutto prima e a farlo meglio! Anche nel privato, confidatevi con un amico per cercare soluzioni che da soli non riuscite a trovare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Al lavoro rendete il doppio da soli, liberi di seguire il vostro ritmo e i colpi di genio che di tanto in tanto vi si affacciano alla mente. Qualche tensione in famiglia, non servono grandi motivazioni per litigare, basta averne la voglia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Procedete un po’ a rilento rispetto ai ritmi della giornata. Vi manca la motivazione e non trovate lo spazio per esprimere le vostre potenzialità. Se non siete di turno, oggi vi conviene riposare e poltrire, attività nella quale siete dei veri maestri.

