Il Sole dà energia allo Scorpione: l'oroscopo di oggi, martedì 1 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 1 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna vi mette di buonumore. Approfittatene per programmare qualcosa di divertente con gli amici o riunendo tutti i familiari per una cena. Impegnatevi nel sociale: il vostro contributo a un’iniziativa di solidarietà sarà molto ben accolto.

Toro. 21/4 – 20/5

Gioco in mano alla coppia Sole-Venere, in conflitto con la Luna che a sua volta quadra Urano nel segno. Chi vincerà? Probabilmente il più ostinato… In amore, a farvi perdere punti, interviene la gelosia che vi annebbia la mente e vi fa sragionare.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna in un segno d’Aria, frizzante e intellettuale come il vostro, dà il via ad una giornata che punta alla cooperazione e al confronto con gli altri. Tempo libero da spendere tra interessanti letture e conferenze o spettacoli di teatro d’avanguardia.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la Luna in ottava Casa, quella del sesso e del mistero, la tecnica di seduzione sarà altrettanto enigmatica: tutto velato, allusivo, sottinteso… Nessun problema per voi, ipersensibili e dotati di antenne che pescano direttamente nell’inconscio.

Leone. 23/7 – 23/8

Famiglia logorroica e un po’ indiscreta, se c’è una cosa che non sopportate è che si vadano a raccontare in giro le vostre faccende private. Oggi starete troppo sulle difensive per lasciare qualche spazio all’ipotesi di un intermezzo amoroso.

Vergine. 24/8 – 22/9

A guidarvi sarà più il desiderio di sperimentare che non l’ambizione. Meglio lasciare che le cose seguano il loro corso, senza forzarle. La spinta al cambiamento è positiva, ma prima dovrete avere ben chiaro in mente cosa volete ottenere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna è vostra complice, mentre la coppia Sole-Venere dà il via libera alle compere. Niente di meglio per voi, amanti dello shopping! Acquisti di classe in stile sportivo chic, costoso ma di ottima qualità, adatto a tutte le occasioni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il vostro segno ospita il Sole, che vi assicura ottime energie, e Venere la bella, pronta a regalarvi cotte platoniche e passioni intense. Se e quando manifestarle sarà una scelta soltanto vostra, parola della Luna imbronciata in quadratura.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Simpatica e briosa, la Luna vi strizza l’occhio. Tutt’altro che frizzanti Sole e Venere, assopiti nelle retrovie: oggi il vostro sorriso sarà meno contagioso. Ricordatevi i benefici della camminata o della pedalata; se il tempo ancora tiene, approfittatene.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Occhio a non farvi prendere la mano da controproducenti scatti d’umore o desideri fuori luogo che rischierebbero di destabilizzare voi e gli altri. Positivi Sole e Venere, vessati però dalla Luna: oggi meglio non mischiare amicizia e denaro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se l’amore vi delude, rivelandosi fuori portata rispetto alle più rosee aspettative, l’amicizia al contrario si rivela all’altezza della situazione. Splendida giornata per chi ha la possibilità di viaggiare tra città d’arte o nature autunnali.

Pesci. 20/2 – 20/3

Coppie con programmi a lunga scadenza, non importa se il piacere si fa attendere, l’essenziale è stare insieme e condividere obiettivi e fantasie. Sognando mari trasparenti e barriere coralline, vi prenotate un viaggio da effettuare molto più in là.

