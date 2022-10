Oroscopo della settimana: Ariete, trovate il tempo per aprirvi al sociale ed al nuovo...

Settimana all'inzio poco movimentata, per poi procedere nel weekend con la riattivazione di Plutone misterioso ed affascinante che porterà chiarezza, e una bellissima Luna che inviterà tutti i dodici a ripartire!

Ariete

Data l'opposizione di Venere in questa settimana ascolterete l'urgenza di vedervi negli occhi degli altri e di sapere se siete amati o meno, sfide nuove, nuovi approcci, altre conquiste, la splendida Luna vi darà conferma proprio a metà settimana di come vi ponete, fate pace con l'amore e non vivete tutto come una sfida, avete già vinto, ricordate anche al lavoro che alla fine siete tra i pochi coerenti e sempre i migliori traini, trovate il tempo di aprirvi al sociale ed al nuovo...

Toro

È un inizio settimana un po' languido come se le informazioni che arrivassero e la comunicazione in generale vi attraversasse senza troppo permearvi, ad esempio potreste scordare molte cose o dare l' idea di essere immersi nei vostri pensieri quando un amico vi parla, la buona notizia è che Plutone vi dà una mano con un Mercurio che finalmente vi fa vedere alcune verità anche nascoste tra i vostri limiti, qualcosa di nascosto od omesso che vi renderà liberi anche in amore, il compito della Luna sarà di farvi vedere le risorse e le condizioni di cui disponete, regolatevi realmente in amore e al lavoro su quelle...

Gemelli

Sempre iperattivi con Marte ospite che si trova talmente bene da voi che non ha affatto intenzione di passare oltre ancora per un po', il cielo è decisamente produttivo in termini di relazioni, lavoro ed occasioni sociali che si commutano in tante nuove possibilità, un po' più complesso in amore dove forse qualche dubbio vuole fuorviarvi, e le conferme che cercate che sentono al mancanza di un confronto, forse vi capiterà di rimpiangere un interlocutore del passato, forse un atteggiamento ipercritico ha preso un po' troppo campo e sarà il caso di confrontarsi per ovviarlo...

Cancro

È una settimana importantissima, che in una ripresa generale di voi stessi e del vostro lato interiore arriva a toccare il culmine di questo percorso venerdì quando la riattivazione di Plutone farà da padrone e vi darà modo di rileggere l'ultimo anno in un'altra chiave, più sicuri e maturati, ecco che le vostre realtà stanno di nuovo per chiarirsi e voi finalmente padroni dei vostri sentimenti deciderete di andare avanti nonostante qualche nostalgia, ma sempre andando incontro alla speranza di concretizzare definitivamente nel lavoro e di vivere una amore vero senza misteri e sospetti...

Leone

Una settimana che procede con un sereno allegro andante, nulla di particolarmente distonico, sicuramente tanti piccoli motivi per essere felici, piccole conferme sul lavoro fino al fine settimana che farà veramente la differenza e che vi permetterà di gioire assieme ai vostri, cari, un motivo per brindare, una serata con gli amici o in famiglia che tende ad esaltare uno stato d' animo di conquista e di solidità, bellissimo il sestile con Venere che vi conferma che siete sempre amati concretamente...

Vergine

Sarete sorpresi dal vostro genietto Mercurio che poco prima di dirvi arrivederci all'anno prossimo e di abbandonare i vostri gradi che per lui sono casa, ecco che vi darà un assist deflettendo il potere di Plutone e dandovi una grande chiarezza su ciò che avete vissuto o vivrete, il vostro cielo è decisamente interessato da tantissimi fattori che sembrano tutti legati alla presa di coscienza di voi stessi, della situazione lavorativa e ciò che in amore non riuscite più a trattenere, date modi alle vostre emozioni di trovare un coerente riscontro nella realtà....

Bilancia

Aspettatevi una settimana davvero densa e significativi, ecco che gli astri dispongono finalmente in maniera ordinata tantissime cose che si dipanano finalmente, tutto ciò che è rimasto prigioniero nel passato e che è stato impedito nell' esprimersi, il compromesso con voi stessi a cui siete legati da anni non vi impedisce più di vedere la realtà come quella che è sempre stata, ed avrete chiaro che sarà iniziata una nuova strada che nel tempo vi farà decostruire ciò che vi ha oppresso e vi ridarà l'intensità che cercate, l'opposizione della Luna mette a nudo sentimenti troppo a lungo sottaciuti....

Scorpione

La prima parte della settimana la impiegherete a comprendere e ribadire che vi sentite un po' messi da parte, in panchina, ma sarà proprio la riattivazione di Plutone gestita da Mercurio a darvi forza, progetti ed idee nuove ed una possibile mobilità dal solito che vi farà respirare e vi darà l'impressione di essere ancora in onda... non confondetevi e cercate di fare del vostro meglio per aspettare un fine settimana importante in cui anche la Luna in amore vi promette movimento...

Sagittario

Non è una settimana in cui sarete troppo protagonisti delle dinamiche planetarie, ma sicuramente è progressiva e vi darà modo di vedere le condizioni di assestamento che avete raggiunto ed i possibili risvolti nonostante non ci crediate fino in fondo, apritevi alle possibilità, fidatevi ed ipotecate sul futuro che sembra voler gettare le basi per mantenere quelle promesse che vi hanno fatto, o implicitare incrementi ed evoluzioni, in amore cercate di conoscere meglio il nuovo partner, o di riscoprire quello preesistente, il week end vi sorprenderà positivamente, la Luna di più consegnandovi definitivamente ad una passione...

Capricorno

Non siate antipatici con Venere, non è un pianeta superficiale come credete, è proprio quella che vi mette in imbarazzo più di tutti, un bel risultato per voi granitici rappresentanti del decimo segno, la sua accennata quadratura unita alla stessa disposizione di quella del Sole vi faranno sentire un po' sotto sfida, ma il vostro valore potrà usare Mercurio fino a venerdì, quindi la settimana lavorativa è salva ed efficiente, ma sarà proprio il passaggio di attivazione di Plutone dopo che Mercurio vi avrà salutato che rivoluziona la vostra vita applica un progetto e la Luna dispettosa pretende che siate travolti dalla passione di un partner esigente capace di essere più forte dei vostri no!

Acquario

Come se non bastasse la vostra tagliente chiarezza, ecco che Plutone si riattiva dandovene ancora di più, cercate solo di non essere taglienti e di abbracciare di più le emozioni, l' amore per esempio non è un fatto solo di testa, ma anche di quelle emozioni che per adesso rifugite, ottimo il lavoro nel quale state mietendo successi, la riattivazioni di Plutone vi rende ancora più creativi e fantasiosi, dentro di voi si è sbloccato qualcosa e sempre più convinti che non volete nulla dal passato ecco che il futuro vi regala un' emozione grandissima, ottima la Luna di questo fine settimana in cui sarete richiesti in società...

Pesci

È una settimana di attesa e di grandi sentimenti che si agitano dentro di voi, certo potrete fare qualcosa di più al lavoro e guadagnarvi quelle certezze che ancora una volta vanno riconfermate, attendete uno scioglimento sentimentale, una specie di lasciapassare del cuore, con cui avete molto giocato ed avete investito in esso più di quanto non credevate, è tempo di accumulare chiarezza di sentimenti e nel fine settimana anche Plutone vi aiuterà, gran finale con una Luna che vi vuole di nuovo attivi provocandovi un po', dateci dentro e rimandate la vostra esplosione alla prossima settimana!

