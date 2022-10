Oroscopo di ottobre, per il Toro nuovi stimoli in amore ma occhio all'alimentazione

Ottobre il mese della Bilancia e del bisogno di armonia, il cielo si presenta vario per i dodici ma sembra un mese che rimette a posto molte cose, vediamo come se la caveranno.

Ariete

Il mese di Ottobre per voi non è tra i più congeniali, l'opposizione del Sole però vi aiuta a mettere a fuoco di tutto nella vostra vita sentimentale e relazionale, il vostro cielo si chiede quali sono le misure adatte da prendere e quali le distanze da rispettare e quelle invece da azzerare, sarà un periodo utile per ricalibrare gli approcci, mentre al lavoro riuscirete ad essere leader, e a farvi notare per delle decisioni prese che sintetizzeranno un lavoro di gruppo dandovi ancora una volta la capacità di essere risolutivi e condottieri, impiegatevi nello sport e nella programmazione sistematica di week end di svago vi aiuteranno...

Toro

Il cielo promette bene in generale, ma dovrete fare sempre i conti con le vostre aspettative, il vostro percorso sembra migliorare in amore dove troverete nuovi stimoli, e nelle relazioni consolidate potreste avere qualche segnale costruttivo in più, ma il cielo vi vuole avvicinare ad un approccio più possibilista, meno legato alle aspettative e meno fissato con obiettivi o persone da raggiungere a tutti i costi, il vostro lavoro invece sembra di nuovo ristorato da piccole entrate economiche che sembrerebbero fare tornare un po' di mobilità in più e costruire nuove opportunità di investimento per il futuro, attenti all'alimentazione e curate qualche piccolo fastidio muscolare...

Gemelli

I trigono energetici dalla Bilancia vostra consanguinea in termini di elemento faranno si che in amore sia un mese pieno di opportunità, di stimoli anche se non particolarmente concretizzanti verso una direzione, piuttosto è un periodo di fascino diffuso che potreste esercitare che risulterà vantaggioso anche nel mondo degli affari poiché tra amici e persone ch estimano particolarmente le vostre capacità troverete consenso appoggi e qualche proposta per favorire il vostro lavoro e rendervi conto di quante possibilità di espansione avete se curate bene la vostra immagine sociale e le vostre relazioni, intanto Marte non vi reca altri danni,riprendete però il tono muscolare...

Cancro

Il cielo di questo mese non presenta particolari scossoni se non per una certa noia sentimentale che forse risente ancora di qualche piccola delusione, è arrivato il momento di indirizzarvi verso nuovi stimoli affettivi e di integrare il vostro percorso più seriamente con relazioni serie, ottima la ritirata in famiglia, ma a volte tendete a chiudervici troppo dentro , il cielo vi darà modo di esulare e di farvi valere a lavoro anche se alcuni progetti complessi necessitano ancora di tempo attenzione ed accorgimenti, per chi fa un lavoro di routine forse riuscirete a risolvere alcuni problemi di ascolto con i superiori o con colleghi, cercate di curare ben il sonno ed il riposo sono quanto mai sintomatici di quanto sarete riusciti ad accettare i cambiamenti...

Leone

Il cielo di questo mese non sarà tra i più romantici, ma sicuramente sarà quello delle lucide certezze e degli aggiustamenti di relazione, forse non saranno i sentimenti il problema ma l'assetto generale di coppia che sembra prendere una piega importante, il vostro cielo è decisamente attivo e pieno di cose da fare visto che volete concentrarvi molto sul lavoro e sui guadagni, il vostro animo fibrilla per avere lo spazio giusto per esprimere al lavoro la vostra piena potenza, ma non sempre sarà fattibile mentre tutto scorre il vostro cielo vi preannuncia nuovi sviluppi per il futuro, in forma più che mai non trascurate gli amici...

Vergine

È un mese che vi farà gettare le basi per un futuro le cui aspettative sono rosee, anche se non tutto si compirà in breve tempo sfruttate la piacevolezza degli astri in questo mese per riprendervi dalle fatiche delle precedenti due stagioni e cercate di fare del vostro meglio per riprendere il dialogo con il partner poiché sarà fondamentale per voi, intanto il vostro animo si rende pieno di speranza per qualche aggiustamento a livello lavorativo e molti di voi perverranno ad una più giusta configurazione tecnica nell' ambito lavorativo, non mollate ed andate sicuri, uno dei vostri talenti è saper camminare in maniera elegante e compita, fate lo stesso nei luoghi di lavoro, in amore ed anche nello sport lunghe passeggiate...

Bilancia

È il vostro mese, pieno di ricambio energetico e di nuova luce su tutto, molti di voi desidereranno costruire un'esistenza felice senza bisogno di nessuno e con meno ristrettezze economiche, altri invece progetteranno con amori nuovi e con sentimenti appena sbocciati di costruire qualcosa di solito con grandi speranze e senza troppo indagare su quanto idonea sia la situazione... per una volta tanto... il mese per voi sarà tra i migliori sarà pieno di speranze ma anche di alcune soluzioni lavorative che aspettavate da tempo, alcuni di voi si preparano o progettano di cambiare lavoro e le stelle vi consigliano proprio adesso di gettare le basi, intanto il vostro benessere si fa sempre più desideroso di relazioni amicali e sociali troppo a lungo trascurate, ma recupererete presto come l' attività fisica a cui sentite il bisogno di tornare...

Scorpione

È un mese molto complesso questo poiché in amore dovrete fare i conti con il vostro carattere e l'esigenza di avere qualcuno accanto, guardatevi bene intorno ma sopratutto dentro poiché inizia un periodo di grande introspezione, al lavoro urge l'esigenza di considerare le condizioni economiche e di avere qualche certezza in più poiché vi sentite un po' limitati in questo periodo, forse dovrete prendere in considerazione l'idea di cambiare ambito, Ottobre per voi sarà un mese di bilanci e di constatazioni di vecchi sistemi che non funzionano più, ed è arrivato il momento di diversificare, forse vi dovrete occupare di qualche familiare che necessita del vostro aiuto...

Sagittario

È un mese che vi da finalmente degli aiuti, nonostante non sia un panorama generale semplice ma i sestili della Bilancia saranno di sostegno pratico e di aiuto concreto, forse qualche proposta lavorativa comincia ad essere contemplabile anche se vi chiederà di lasciare ciò che già fate mentre assistete a cambiamenti generali nel vostro mondo e cercate una passione nuova che vi faccia riprendere da qualche delusione Venere non mancherà di creare le occasioni giuste per fare si che almeno abbiate dei parametri di riscontro oggettivo sul vostro fascino e sulle possibilità di voltare pagina in amore, sempre la lavoro forse dovrete chiudere qualche contratto o qualche ciclo lavorativo, ma non vi dispiacerà, intanto curate ben qualche disciplina sportiva che vi porti a sedimentare un equilibrio interiore con costanza e metodo...

Capricorno

Il cielo di ottobre si apre con un grande impegno al lavoro, le vostre priorità sembrano orientarsi infatti su una voglia di rimettere in carreggiata non solo il lavoro in senso pratico ma anche la vostra voglia di riaffermare la vostra figura di condottieri e di capitani, è sano per voi riprendere questa modalità, vi sentite di nuovo vivi e pieni di voglia di fare, il cielo vi permette molte manovre intelligenti, anche se non è un mese particolarmente adatto ai sentimenti e si farà sentire un calo di energie, cercate di non trascurare chi amate, mentre chi vi osserva potrebbe necessitare di qualche spiegazione e chiedervi i perché di alcune vostre assenze...

Acquario

Un mese positivo e corroborante visto che le rotazioni planetarie nel segno familiare della Bilancia sono d' aria come il vostro elemento, ecco che riprenderete energie ed entusiasmi, ottimo in amore dove non solo risultate sempre tra i più fascinosi ed originali di tutto lo zodiaco, potreste decidere di desiderare una storia stabile, cosa che non accadevo da tempo,m se siete in coppia è un momento felice e di fiamme che si riaccendono, mentre al lavoro vi verranno fatte moltissime proposte tanto da confondervi e rendervi un po' stressati e stressante sarà all' inizio, ma poi vi piacerà moltissimo iniziare imprese nuove e dinamiche come la vostra intima natura desidera, molta fortuna con i soldi che sembra arrivare di nuovo a darvi maggiore respiro, dopo l' austero Saturno che ancora alberga nei vostri gradi, il cielo inoltre vi raccomanda di curare bene il sonno ed il riposo i grandi sognatori hanno bisogno di calma per partorire idee stupende come le vostre...

Pesci

È una mese che mette tutto a posto, e favorisce un periodo di calma dopo una serie di operazioni un po' faticose che vi hanno fatto sentire trattenuti e un po' legati a routine ed ansie che vi hanno tolto qualcosa, intanto il cielo presuppone nuove ed avvincenti performance in amore, ma non sempre ne avrete il tempo, anche il partner lo troverete molto impegnato, il vantaggio di questo periodo è che potrete discutere sempre con molta calma delle cose che riguardano la coppia e troverete subito riscontro, intanto il lavoro sembra necessitare di una certa riorganizzazione e troverete nelle vostre occupazioni i modi per ottimizzare tutto, un po' di stress anche qui, ma decisamente veloce e temporaneo, anche per ciò che riguarda le spese troverete il modo di affrontare tutto con maggiore parsimonia, impegnatevi in uno sport che vi faccia un po' distrarre e spegnere i pensieri quando serve...

