Peppa Pig apre ad una coppia lesbica tra i personaggi: in onda il primo episodio

Peppa Pig apre alla prima coppia lesbica: gli autori del cartone animato tanto amato dai bambini in età prescolare hanno deciso di inserire tra i protagonisti due mamme, abbracciando così anche la comunità arcobaleno.

Il primo episodio con le nuove protagoniste è andato in onda in onda ieri in Gran Bretagna, segnando un cambio di passo importante nel segno dell’inclusione e allo stesso tempo scatenando polemiche. Peppa Pig è stato creato dagli animatori britannici Mark Baker e Neville Astley e va in onda dal maggio del 2004.

Nell'episodio trasmesso ieri, intitolato "Families", compare un nuovo personaggio, un amico di Peppa, Penny Polar Bear che, presenta la sua famiglia a Peppa dicendo: "Io vivo con la mia mamma e l'altra mia mamma. Una mamma fa il dottore, l'altra cucina spaghetti. E io adoro gli spaghetti".

La decisione ad aprire a coppie lesbiche arriva dopo due anni dalla petizione lanciata su un sito web statunitense, che chiedeva una "famiglia di genitori dello stesso sesso in Peppa Pig", e che ha raccolto quasi 24.000 firme.

