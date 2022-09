Coppia lesbica nel cartone Peppa Pig: il movimento pro Vita chiede alla Rai di non trasmetterlo

Peppa Pig apre alla coppia lesbica e immediatamente arrivano le polemiche. «È intollerabile - tuona Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia - usare cartoni animati in salsa Lbtqia+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender. Per questo il primo episodio di Peppa Pig trasmesso in UK con la presenza di “due mamme lesbiche” è di una gravità assoluta».

Coghe argomenta il suo dissenso con le tesi del movimento: «Due donne possono dotarsi di un figlio solo acquistando gameti umani e praticando la fecondazione artificiale, violando il diritto del figlio di crescere con suo papà». Poi l’attacco agli autori: «I cartoni animati - dice il portavoce di Pro Vita & Famiglia - devono divertire ed educare i più piccoli, non confonderli con la presenza di elementi politicamente corretti. Migliaia di genitori italiani inferociti stanno giustamente esprimendo il loro disappunto sui social. Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di “Peppa Pig” in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l’episodio in questione su nessun canale o piattaforma web».

