Stop alle telefonate indesiderate dai call center al cellulare: cosa fare dal 27 luglio

Stop al telemarketing indesiderato: dal 27 luglio ci si potrà inscrivere al Nuovo Registro delle Opposizioni. Dopo dieci anni dall'istituzione del garante di tutela della privacy dei numeri pubblicati sui registri telefonici, la pratica si estende a tutti i numeri di rete nazionale. Dal 27 luglio sarà possibile, quindi, anche per i possessori di numeri di cellulare iscriversi al Registro delle Opposizioni per evitare di ricevere telemarketing indesiderato ed invasivo.

Cos'è il Nuovo Registro delle Opposizioni

Il Nuovo Registro delle Opposizioni è nato il 13 aprile del 2022 e si dà la possibilità ai cittadini di revocare il diritto alla privacy in modo retroattivo a tutti i call center che svolgono operazioni di telemarketing. La misura, approvata dal Consiglio dei Ministri a gennaio, regolamenta e fornisce la possibilità ai cittadini di dare il dissenso alle pratiche di telemarketing. In pratica per chi aderirà scatterà il blocco delle telefonate fatte sia da esseri umani che dalle cosiddette "robocall", ovvero le chiamate automatizzate. Dal 27 luglio, la normativa si amplia, arrivando a proteggere anche i numeri di telefono non presenti sui registri pubblici e i numeri di rete mobile.

Nuovo Registro delle Opposizioni, a cosa ci si oppone

Il servizio garantirà quindi l'opposizione al trattamento dei propri dati al fine dell'invio di: materiale pubblicitario; vendita diretta; comunicazione commerciale; ricerche di mercato effettuate tramite l'impiego del telefono. L'iscrizione al Registro, inoltre, vieterà le chiamate di telemarketing e la cessione a terzi dei dati personali, sancendo la fine dei consensi dati in precedenza. Gli unici operatori che potranno ancora fare le operazioni di telemarketing ai numeri registrati sono quelli con cui si ha un contratto attivo per l'acquisto di un bene o servizio, o un contratto cessato da più di 30 giorni.

Come iscriversi al Nuovo Registro delle Opposizioni

Per iscriversi al Nuovo Registro delle Opposizioni (RPO), si possono utilizzare quattro mezzi diversi e l'iscrizione è completamente gratuita. Ci si può registrare: attraverso il sito ufficiale, compilando il modulo; tramite telefonata chiamando al numero verde 800.265.265, attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00; tramite raccomandata postale compilando il modulo che si trova sul sito ufficiale; per mail, compilando il modulo e inviandolo a iscrizione@registrodelleopposizioni.it. Dopo aver effettuato la richiesta, si potrà verificare l’esito dell’operazione chiamando il numero verde RPO 800 265 265 e accedendo alla linea telefonica interessata, oppure all’apposita sezione “Consultazione stato” nel sito www.registrodelleopposizioni.it.

