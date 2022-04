Stop alle telefonate indesiderate anche sui cellulari, c’è il decreto: cosa fare

Stop alle telefonate indesiderate anche sul proprio smartphone ma solo dal prossimo 31 luglio. Dopo due mesi dall’approvazione dell’allargamento del Registro Pubblico delle Opposizioni ai cellulari, adesso la norma è in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore fra dieci giorni.

Per funzionare, però, dovranno essere completate le consultazioni con gli operatori. Il ministero dello Sviluppo Economico dovrà poi stilare il regolamento tecnico, con la messa a punto di sistemi informatici specifici.

Il nuovo registro delle opposizioni

Il nuovo registro delle opposizioni darà la possibilità di iscrivere il proprio numero di cellulare, per essere cancellati dagli elenchi telefonici pubblici, utilizzati da agenzie di marketing e call center per le tanto odiate campagne pubblicitarie. E si potrà anche richiedere di non essere più contattati anche dalle voci registrate automatizzate.

Cosa fare

Basta iscriversi al registro delle opposizioni cellulari, che è un servizio gratuito. Verranno revocati tutti i precedenti consensi espressi in fase di registrazione ai numerosi servizi ai quali abbiamo dato la nostra approvazione. Basta andare sul sito del registro delle opposizioni e inserire i propri dati, il numero di cellulare e dare il consenso alla voce “Dichiarazione di veridicità e informativa privacy”. In caso di risposta affermativa significa che il vostro numero non era ancora iscritto nel registro. In caso di esito negativo invece, apparirà un riquadro rosso con un avviso che segnala di essere già iscritti e invita a modificare “l’opposizione selezionata”.

Le sanzioni per gli operatori telefonici

Tetto massimo di 20 milioni per le sanzioni agli operatori telefonici. Si prevede inoltre che per snellire le procedure si provveda a denunciare le chiamate indesiderate.

