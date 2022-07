L'oroscopo e la Luna piena: gli effetti sui dodici segni

Luna piena in Capricorno, la chiara coscienza della Luna ed il rigorismo oggettivo razionale del decimo segno, che significa per i dodici intimamente...?!... ve lo racconto... Buona Luna a tutti!

Ariete

Gli effetti della Luna in Capricorno per voi saranno quanto mai importanti, essendo il vostro un segno molto legato alla vita ed alle passioni avrete modo di riflettere su cosa vi serve veramente, e comprendere che per ritrovare voi stessi a volte dovete allontanarvi dal partner e da una parte di mondo poiché la verità è che riuscite benissimo a stare bene anche individualmente...

Toro

È un plenilunio di trigono che vi assicura un forte sostegno, il dato più rilevante è che avrete la totale consapevolezza di quali sono i limiti dei rapporti che vivete, e riuscirete a prenderne il meglio, ma senza nutrire aspettative troppo concrete, vi potrebbe fare bene spaziare in altro da ciò che credete un assoluto nella vostra vita...

Gemelli

Riscoprirete la comunicazione affettiva, sentite di avere bisogno di sostegno, di ancore che vi diano certezze affettive e si materializzeranno con molta disinvoltura, attingete pure al patrimonio affettivo di cui disponete del resto non dovete più dimostrare a nessuno quanto siete liberi di mente e di affetti, sarà una buona occasione per misurare la validità di molti rapporti...

Cancro

Plenilunio d'opposizione per voi e quindi una naturale revisione del rapporto tra voi ed il partner che sembra essere preso da esigenze a cui a volte vi conformate un po' troppo anche in generale non commettete l' errore di conformarvi troppo a ciò che sono le aspettative di chi amate, concedetevi di essere voi ad essere visti ed ascoltati dagli altri...

Leone

Un po' stanchi di ascoltare possibili varianti che vi riguardano in ambito lavorativo ed affettivo, prendete ciò che avete di più caro e lanciatevi in una bella vacanza che vi porti via da tutto e da tutti per un po' magari con il partner o con un amico che sappia davvero farvi sentire capiti, c'è bisogno di spegnere un po' il turbine che vi attraversa, è la vostra vita piena di impegni che si è fatta un po' stressante per adesso , abbiate cura di voi stessi...

Vergine

È bellissimo per voi questo plenilunio di trigono è l'apertura di tante possibilità nuove sopratutto rispetto al passato che rimargina vecchie ferite e che vi da modo di finalizzare dei rapporti con molta pace e serenità, mentre tutto scorre in una direzione che sembra costruttiva e che vi da modo di riuscire a sentirvi più sicuri nel lavoro e nella vostra vita affettiva, non vi rimane che curare le nostalgie...

Bilancia

Una Luna che vi chiede lotta e tutela di tutto ciò che amate, sopratutto dalla quarta casa ideale, la famiglia per voi è un bene prezioso e gli astri vi suggeriscono di trovare ancora risorse dentro di voi per ottimizzare le situazioni legali ed economiche, riuscirete di nuovo a sentirvi forti e tutelanti rispetto a chi amate, in amore apprezzate gli sforzi del partner...

Scorpione

È un plenilunio da visione chiara e determinata, oggettiva e concreta, è l'esercizio che vi serve per essere sempre presenti a voi stessi e consci delle vostre capacità, lavorate sulle insicurezze e guardate bene, forse non vi siete fino ad adesso accorti che avete gestito il tutto in maniera decisamente encomiabile...

Sagittario

La luna vi aiuta e vi dirige verso visioni più stabili, ma è Venere per adesso il problema, sembra infatti che i limiti del vostro rapporto possano venire a galla o semplicemente che vi sentiate anche in coppia un po' soli, ci sarà qualcuno che vorrà allietarvi, concedetevi dei diversivi e cercate di fare del vostro meglio per non rimanere fermi, distraetevi!

Capricorno

Sembrate abbiate bisogno di ruggire e fare sentire la vostra voce, è un Plenilunio che vi mette in contatto con la parte più intima di voi che desidera prorompere in una esternazione del vostro animo che non è disposto molto a sopportare, o semplicemente volete esprimere dei desideri dentro di voi a cui ancora non avete dato voce, ecco che la magia della Luna compirà il miracolo...

Acquario

È un plenilunio che vi aiuterà molto a riprendere la parte fredda e distaccata di voi stessi rispetto agli altri, se non amate non rimanete, se vi sembreranno poco interessanti i discorsi altrui non ascoltate, se vi va di stare da soli non temete è sano naturale e fisiologico, ed è tipico delle menti più dotate desiderare di avere spazi per se stessi, intanto il vostro fascino vi procura amori e successi nel mondo...

Pesci

È un aspetto di sestile quello che vi legherà a questa luna fatta di maturazione e di grandi concretezze, ora che avete compreso che il tesoro affettivo del vostro passato è qualcosa che vi rende forti, come la famiglia e gli amici affronterete gli amori in maniera consapevole senza uno stato di bisogno costante che genera ansie inutili, amate fino a sfinirvi...

