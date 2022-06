Oroscopo della settimana: cambiamenti improvvisi (ma piacevoli) per l'Acquario

Settimana molto placida e pigra questa che promette però con un reticolato di trigono di essere sorprendente nel week end, i monelli Mercurio e Venere da venerdì si divertiranno a giocare con le relazioni, mentre Saturno suggerisce compostezza ecco che alcuni dei dodici saranno istigati a fare i discoli... buona settimana a tutti!

Ariete

Tutta la settimana sarà un continuo dovere impiegare le prorompenti energie marziane che sempre più chiedono un tributo al vostro segno, il vostro pianeta guida ospite nei vostri gradi vi sta chiedendo di bruciare quell' enorme quantità di carburante che il cielo vi mette a disposizione, il vostro cielo è assolutamente più attivo che mai, e mentre tra sport ed una serie di impegni fittissimi vi barcamenate ecco che venerdì Mercurio esigerà anche una profonda riflessione per prendere una decisione importante, mentre sabato la bella Venere vi delizierà con giochi seduttivi di cui sarete fatti oggetto da parte di pretendenti... sorprendenti...

Toro

I vostri gradi sono lo scenario in cui si muoveranno gli unici due accadimenti celesti della settimana di un certo rilievo, Mercurio che vi erudirà su informazioni o progetti che vi chiariranno molti dubbi, ma potreste anche venire a sapere che la vita delle persone che avete intorno o che avete amato procede verso nuove evoluzioni che vi fanno sentire di attardarvi un po' nelle vostre, mentre la bella Venere, vostro astro guida, si congiungerà a Urano elettrificandosi e scatenando una serie di imprevisti in amore, molte sorprese vi aspettano, il consiglio delle stelle è di pensare che non tutto può essere riferito a voi e che dovrete imparare a lasciare andare le cose e in taluni casi alcune persone...

Gemelli

Il vostro pianeta guida Mercurio ha ripreso a funzionare alla grande, tanto da esagerare a volte...ecco che la vostra incontenibile verve si estende su tutto, facendovi ridiventare simpaticoni, l' anima della festa o delle uscite, facendovi sentire felici di ciò che avete, mentre l'istinto vi farà un po' ovattare la percezione di sospesi e di pendenze a cui per adesso non volete badare, le stelle vi consigliano soltanto di non dirne una di troppo, e di cercare di contenere quanto più possibile il vostro esuberante carattere in questo momento che potrebbe non sempre incontrare la sintonia giusta in terzi che magari vivono altri momenti, anche con il partner si consiglia di non esagerare...

Cancro

Pianeti molto acuti e sottili scavano questa settimana dentro di voi dandovi più di una coscienza risolutiva o quanto meno chiarificatrice intorno a dubbi e a condizioni sentimentali, forse non riuscivate a vedere o a interiorizzare alcune dinamiche, ma sarete felicemente presi da un turbine emozionale crescente che vi fa sentire vivi, la vostra vita andrà incontra ad alcuni cambiamenti che si genereranno grazie alla nuova impostazione che imprimerete alle cose, intanto il lavoro esige una maggiore attenzione, forti gli aspetti questa settimana che vi renderanno chirurgici nell'analisi delle emozioni altrui...

Leone

È una placida settimana di osservazione quella che si prepara, forse non sarete ipervigili su tutto come al solito, ma questo vi farà guadagnare relax e distensione, solo dei "rumors" verso fine settimana vi solleticheranno un poco, quando Mercurio vi riporterà qualche sussurro enigmatico, e Venere creerà dei piccoli "svarioni" nel vostro quotidiano, per il resto è un momento generalmente sereno in cui occuparvi delle vostre dinamiche personali non può che farvi bene, dedicatevi agli affetti e alla famiglia, è uno spazio che spesso per forza di cose dovete sacrificare, il week end potrebbe riservare un piccolo viaggio inaspettato...

Vergine

Assieme al Toro il vostro è l'unico cielo in cui ci sono dei movimenti planetari sensibili, anche se a voi tocca la Luna questa settimana come gestore unico delle vostre emozioni, una Luna che compie la magia di costruire un reticolato di trigoni con Plutone, Mercurio e Venere che renderanno tutto molto efficace e nuovo, una sferzata di energie che vi rende prima mentalmente molto sicuri strutturati e stabili, poi una forte attrazione che risveglia in voi sensi sopiti, e per finire un' elettrica consapevolezza uraniana che vi scuote nel profondo e vi trasporta in un passato nostalgico che credete di avere perduto e al quale tenterete in tutti i modi di connettervi...

Bilancia

Vi potrebbe sembrare una settimana del tutto indolore o insignificante... eppure non è così, scordatevi sicuramente di grandi fatti pratici, quello si, ma tenete conto che la bella Venere incontrerà l' elettrico Urano, signore della volta celeste e padrone del futuro...ed ecco arrivare scariche emozionali che attraversano come delle comprensioni fulminee su tanti fattori della vostra vita, sopratutto le sentimentali ed amicali, magari le chiamerete sensazioni o piccole impressioni, eppure le suggestioni di questa settimana saranno anticipatrici di una realtà complessa e decisamente chiarificatrice in futuro, ascoltate i sussurri... il bosco ha qualcosa da farvi comprendere senza parlarvi...

Scorpione

Il cielo si muove ma solo lontano da voi, la notizia positiva è che avrete una settimana relativamente tranquilla, quella meno positiva è che si farà strada la sensazione che qualcosa sfugga dal vostro raggio d'azione e che le vostre vicissitudini siano ancora una volta in sospensione fluttuante senza una coordinata precisa, il vostro cielo è comunque movimentato, e denso di suggestioni che accoglierete, anche il parere di alcuni amici non sempre favorevole, ma sicuramente utile a comprendere i vostri limiti, in amore si fa strada dentro di voi l' esigenza di sentirvi accompagnati dal partner e non percepire la solitudine che si può creare anche dentro una coppia...

Sagittario

Coraggio c'è Giove con voi! Il re dei pianeti vostro astro guida vi aiuterà nonostante siate disturbati dalla retrogradazione di Saturno e i dispetti di quei monelli di Mercurio e Venere che renderanno venerdì una giornata da evitare, magari dandovi un giorno di ferie ed evitando ogni tipo di discussione, per il resto affetti e soddisfazioni familiari sembrano invece in espansione, anche i desideri affettivi sembreranno appagati e pieni di distesa accettazione per le diversità tra voi ed il partner, anche in questo ambito nessuna lunga discussione...

Capricorno

Settimana placida con week end elegante con brio...ecco in sintesi la vostra settimana, accadrà infatti che la panchina a cui vi costringe per adesso Saturno non sarà poi così noiosa visto che da venerdì Mercurio e Venere vi sorrideranno con un maestoso e trigono che un po' “ elettrificato “ da Urano non vi risparmierà piacevoli sorprese, corroborante anche il trigono della Luna in settimana in Vergine che vi fa sentire più lucidi e meno invasi da sentimenti retroattivi che ogni tanto vi tormentano, si direbbe un cielo fortunato , sereno e che lascia al week end qualche piacevole “variatio”...

Acquario

Ai cambiamenti improvvisi siete attrezzati per dote zodiacale, tanto più che vi allieteranno da venerdì in maniera inaspettata e piacevole, la Luna questa settimana amica vi rimette in pace con le emozioni, mentre i dispettosi Mercurio e Venere manderanno dei segnali strani, magari in forma confusa e perturbante, proprio adesso che state raggiungendo una pace interiore scevra dall'ansia, vi richiamano in amore e compiono qualche piccola magia che vi ispirerà e sorprenderà notevolmente, intanto un aumento del grado percettivo vi aiuterà a comprendere alcune verità nascoste dalle ombre plutoniche portate alla luce da un furbo Mercurio che anche in regime di quadratura, da bravo pianeta dell'intelletto incontrando Urano elettrico non potrà che fare omaggio alla vostra geniale maniera di intendere le cose e farne strumento proattivo...

Pesci

Continua la magia per voi sotto un cielo che vi lascia sereni dove serve ed accende tutta la vostra seduttività all'occorrenza, il vostro animo è percorso da emozioni che non sono solo mollezze, anzi acuti ed empatici saprete non solo entrare dentro al problema e all' animo di chi amate, ma anche capaci di trovare le parole più adatte, quelle che raccontate all'anima sono capaci di rompere sigilli che tengono muti gli animi e prigionieri i sentimenti, essere amati da voi in questo periodo è una fortuna, abbiate sempre la forza di essere così risoluti e chiari, crescerà la stima da parte del partner piccole fortune ed informazioni preziose al lavoro...

