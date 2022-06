Oroscopo, così Saturno influenza i 12 segni: i Pesci ritrovano sentimenti dimenticati

Mentre Mercurio riprende il suo moto diretto, e finalmente torna pace nella comunicazione e si estende la possibilità associativa e relazionale, ecco che contemporaneamente Saturno, il signore degli anelli, inizia a retrogradare, dando nuovi risvolti alla ruota zodiacale, mentre nel quotidiano le cose fluiscono ecco a lunga gittata come i dodici segni si possono barcamenare tra le trame delle stelle!

Ariete

È un rallentamento di pacificazione per voi nei confronti del lavoro e della vita pratica, visto che gli ultimi mesi vi hanno un po' saturato di lavoro, o semplicemente non trovavate più gli stessi stimoli, si dovrà saggiamente optare per una serena accettazione di un rimando nel tempo e a condizioni migliori che vi faranno ritrovare l'entusiasmo, divertitevi con le sollecitazioni sociali ed i nuovi incontri che Mercurio vi promette...

Toro

Per voi da qui all'autunno sarà una lunga pausa di riflessione sia al lavoro che in generale nella vostra vita, probabilmente non riuscite ad ottenere i risultati che vi eravate prefissi, tanto "carrieristicamente" quanto affettivamente, se tutto sembra non aderire è il caso che vi poniate alcune domande che saranno risolutive al fine di riuscire ad intercettare le vostre manchevolezze e o errori di impostazione, per quanto un vorace Giove vi spinga a desiderare di più non potete saltare un percorso di constatazione della realtà.

Gemelli

Per quanto per voi, data la lunghezza angolare di trigono, la retrogradazione non risulterà pesante, vi propone degli interessanti spunti ideologici su cui riflettere, ovvero la vostra pigrizia e la vostra incapacità di trattenere pensieri o punti di vista che risultano a volte impopolari o urtanti i sensi altrui, probabilmente l'eccesso di contrazione che avete sentito nei mesi scorsi vi ha fatto prorompere in una serie di esternazioni che a volte sono state fraintese o sono state percepite come

fastidiose. Cercate adesso di coltivare un sano ascolto sopratutto con il partner.

Cancro

Sembra che questa retrogradazione voglia avere il compito di rendervi finalmente adulti e consapevoli che siete individui e che come tali dovrete avere la forza di proseguire per la strada progettuale, e, o per i sentimenti in cui credete da soli... la configurazione infatti vuole togliervi supporto, ma non in maniera malevola, ma semplicemente facendovi rendere conto che non sempre si può essere accompagnati e che agli obiettivi si arriva con grande convinzione interiore, anche in amore forse le scelte del partner saranno diverse dalle vostre.

Leone

Delle dodici configurazioni questa è la più impegnativa, poiché non solo Saturno vi è ancora opposto, ma segna uno spartiacque vero e proprio con una serie di cose che riguardano lavoro ed amore. Infatti molti di voi si fermeranno, altri decideranno di proseguire da soli, altri invece spingeranno sul pedale dell'acceleratore, è una configurazione in cui solo con una vis brillante e fulminea fornita da Mercurio si compiranno una serie di eventi che vi riguardano, ma anche non fare nulla non sarà disdicevole, a volte infatti lasciare andare lavori non gratificanti o amori che non riempiono il cuore potrebbe essere un vantaggio.

Vergine

Vi sembrerebbe forse un male non essere in condizioni di occuparsi troppo di cose pratiche o amministrative? Non potete sempre pensare voi a rimettere in ordine tutto, fatevi aiutare, delegate e cercate un sostegno o responsabilizzate il partner o i collaboratori, forse vi serve un momento di pausa e di occuparvi di ben altro. Troppo stress lavorativo negli ultimi periodi per cui la retrogradazione vi impone qualcosa che sembra più un bene, una specie di vacanza intellettuale.

Bilancia

Un po' di logorrea... tanto per cambiare. Non sentitevi ancora più in balia di domande dubbi ed incertezze, non passano per magia, ma solo affrontando veramente i problemi e non parte di essi. Per il resto, nulla di nuovo sotto questa retrogradazione che forse vi aiuta però a vedere il tempo perso ad arrovellare su quesiti la cui risposta è sotto i vostri occhi da tempo. Non mancheranno però i momenti di divertimento rispetto ad una routine lavorativa che invece vi annoia sempre di più.

Scorpione

Mentre un grande bisogno di novità e di estensione sociale avanza, la retrogradazione di Saturno vi farà sentire in obbligo di occuparvi di faccende che riguardano il vostro patrimonio affettivo, problematiche che concernono la casa o la necessità di essere di supporto a qualche familiare. È arrivato il tempo di decidere se creare o meno una vostra indipendenza in qualsiasi ambito, siete cresciuti molto in questo periodo di attese, ma sempre con la speranza che tutto possa cambiare. Adesso Saturno vi obbliga a decidere di cambiare necessariamente qualcosa.

Sagittario

Con questa retrogradazione forse i rischi sembrano più calcolati, l'istinto proverbiale del vostro segno non regnerà sovrano e sembra il giusto correttivo astrologico. Ecco che sembrate più riservati, più disposti a proteggere il vostro interesse e quello di chi amate come se aveste compreso che questo è ciò che vi fa stare veramente bene. Non è un periodo da colpi di testa e tornerete in autunno ad essere imperiosi e legiferanti. Adesso il cielo si configura chiedendovi una velocità meno incalzante e più aderente al vostro bisogno di serenità.

Capricorno

È il vostro pianeta a retrogradare, per cui sarà fondamentale per voi interiorizzare il periodo che vi chiede di stare un po' in panchina e di agire meno, fare in generale meno. Avete già gettato le basi perchè tutto possa andare avanti senza la vostra costante supervisione, cercate quindi di essere sereni e di non sentirvi in dovere di mettere per forza la vostra energia a disposizione di tutto il vostro mondo lavorativo. Per i sentimenti concentratevi sul mantenimento sereno delle vostre dinamiche intime.

Acquario

Avendo questa retrogradazione nei vostri gradi a voi tocca più l'impegno puramente filosofico di tutto questo transito, avvezzi alquanto a padroneggiare i momenti in cui è necessario fare piazza pulita di una serie di protervie ecco che comincerete a riprendere abitudini a lungo tralasciate, amori in sospeso, relazioni in cui non siete stati molto presenti e a cercare la gioia nelle equazioni di bellezza che vi hanno sempre dato un felice risultato. Per una volta il segno del futuro sarà ben felice di riprendere antiche piacevoli abitudini.

Pesci

Al solito a voi tocca la parte più sentimentale ed onirica, il passato affettivo ribussa alla porta del vostro cuore, e le speranze gli aneliti in fondo al vostro cuore si risvegliano come sirene che dalle profondità marittime risalgono per vedere un magnifico tramonto e per vivere sulla battigia amori che vi siete a lungo negati. Il passato a volte è uno scrigno di emozioni e sentimenti che sposa benissimo il lirismo affettivo tipico del vostro segno, e vibrante sarà riassaporare il gusto di sentimenti dimenticati.

