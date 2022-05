Oroscopo della settimana, la Luna rossa e i 12 segni: mistero, magia e passione

Settimana inaugurata da una bellissima quanto misteriosa eclissi di Luna in Scorpione, un po' di mistero, magia e passione si mischieranno in un cocktail inebriante per i dodici! Buona settimana a tutti!

Ariete

Una splendida settimana per voi che inizia con un'azione incrociata di pianeti viscerali e sotterranei, Nettuno e Plutone agitano il vostro animo mettendovi in diretto contatto con emozioni e pulsioni, desideri atavici e voglia di passione, con qualche nostalgica rimembranza di amori passati che ne annunciano uno nuovo e molto sui generis... intanto dal week end godrete dell'appoggio del Sole che passando in Gemelli si fa amici e vi costringe a tirare di nuovo fuori una voglia di socialità e di grande entusiasmo nei confronti della vita e delle uscite sociali che da tempo sono trascurate...

Toro

È l ultima settimana con il Sole nei vostri gradi che ha illuminato la realtà e che vi ha dato una mano a mettere a fuoco la situazione, esigenze ed aspettative sono sicuramente davanti a voi e adesso ne avete la lucida coscienza, sopratutto in amore, ma anche la Luce lunare dell'ultima luna piena in Scorpione ha determinato tantissimo, come la manifestazione di desideri e passioni a lungo sotterrate o negatevi da voi stessi, ecco che infatti si riprendono antichi trasporti e si accetta che la voce della passione sovrasta quella della ragione, mentre il Sole spostandosi nella vostra seconda casa rende oggettivo un obbiettivo e si fanno chiari le intenzioni di qualcuno nei vostri confronti, adesso non sarete più attraversati da un'energia che vi mette in crisi ma pronti ad utilizzare gli strumenti che avete acquisito...

Gemelli

Un cambio della guardia emblematico nei vostri gradi che vedono una settimana ancora gestita da Mercurio il vostro astro che vi porta a considerare sempre nuovi schemi di azioni che per altro non vengono applicati, almeno ultimamente, a ridosso del week end il pianeta del Dio con i piedi alati vi abbandonerà, lasciandovi però con un pieno di energie attive del Sole che vi porterà invece consolidamento, distensione e grande voglia di fare, tramuterà insomma le furbe elucubrazioni di Mercurio in azioni pratiche, forse in amore avete avuto molto tempo per riflettere e comprendere che avete ormai maturato una certa consapevolezza, molti la useranno per cercare altro, altri invece per rinsaldare la propria storia...

Cancro

Siete i maestri della “lunarità” ed anche quando la vostra Dea è in eclissi si accendono per voi pulsioni e percorsi che ben pochi saprebbero cavalcare, il significato di questa eclissi in trigono come in trigono saranno Marte e Nettuno vi darà forza ed acutezza, una piccola discesa nei meandri della vostra psiche e l'indagine sul circostante che condurrete alla quale nulla potrà sfuggire, redivivi maghi e padroni dell'intuito questa sarà una settimana densissima di emozioni, suggestioni intuito e grande slancio emozionale, sfruttatene ogni momento e dedicate attenzione a ciò su cui volete veramente avere maggiore chiarezza, sopratutto in amore dove tutte le vostre intuizioni o sospetti troveranno conferma...

Leone

I passaggi planetari a vostro favore si intensificano rendendo questo periodo un momento veramente interessante fatto di tanti passi in avanti e di speranze che sembrano sempre di più andare verso una sistematica concretizzazione che alimenta di moltissimo la vostra positività, anche da Plutone ricevete un aiuto che rimbalzato dal Sole in aspetto vi porta energia e passione, risvegliando una creatività a lungo sopita e dandovi la certezza che se veramente credete in una cosa questa si potrà avverare facendovi felici e dandovi ragione su una serie di aspettative a lungo nutrite sul lavoro, mentre in amore si affacciano nuovi scenari e possibilità espansive per la famiglia...

Vergine

È una settimana un po' complicata, Mercurio inizia con dubbi insicurezze e domande da fare allo specchio su cose che non vi tornano e su delusioni che vi hanno ferito, mentre cercate però ossessivamente delle risposte ricostruendo il percorso delle dinamiche ecco che il Sole inizia nel week end la sua quadratura imponendovi riposo in quanto un calo di energie vi rende un po' meno dinamici, ma saranno Plutone e Marte i veri responsabili di una serie di confusioni che verranno a galla e vi costringeranno a fare si che la vostra attenzione si concentri su ciò che vi porta a vanificare l' opera, i pianeti suggeriscono di indagare con chi si ha a che fare ed analizzare freddamente che non avete molti vantaggi a seguire persone e progetti che si perdono in mille ambiguità...

Bilancia

Subendo un'eclissi proprio davanti agli occhi si potrebbe ipotizzare che ormai la visione delle cose sembra abbastanza chiara e che la vostra realtà e che adesso sono irrimediabilmente caduti i veli , in amore sopratutto e nelle relazioni chi mente e chi no, chi dice qualcosa e poi ne fa un'altra, ecco che una certa disincantata visione si para davanti e voi siete stanchi di imbonire i messaggi che avete una per natura necessità di percepire meno negativi di quanto in realtà non lo siano, il vostro futuro si apre quindi ad una possibilità nuova di essere vissuto, il dialogo potrà avere delle possibilità di recupero con qualcuno che avete ingiustamente tenuto distante ed accorgervi che invece puntavate sul cavallo sbagliato, in amore è l'inizio di una vera e propria rivoluzione che vi porterà a stare bene anche passando per una liberazione da rapporti troppo statici e pieni di pesanti limiti che non consentono evoluzione alcuna, guardate in avanti e prendete la vostra vita in mano...

Scorpione

Vincete sicuramente il premio per il segno più carico di mistero e magia che questa settimana inaugura con il fascino di un' eclissi affascinante un nuovo periodo della vostra vita, sicuramente riceverete in dono una visione di voi stessi che enuclea perfettamente i limiti che di norma non volete vedere o nei quali vi ostinate a non riconoscervi, ma da martedì ecco che si fa chiaro ilo cammino ed un sacco di cose che vi limitavano tramonteranno nel vostro cuore che si accenderà di passione e creatività con un forte abbraccio tra Marte e Nettuno che vi faranno di nuovo sognare, e vivere all' insegna di una grande realtà che vorrà riappropriarsi di un protagonismo sociale ed affettivo che da tempo vi mancava...

Sagittario

Mercurio torna dalla vostra parte e abbandona le ostilità rendendovi più agili, ma sarà Giove che in aiuto del pianeta del Dio con i piedi alati vi imporrà di uscire di nuovo allo scoperto, manifestare emozioni e di rincorrere sopratutto nelle giornate di venerdì e sabato l'amore in tutte le sue forme, iniziando sicuramente a dialogare e a rendervi conto che a volte fare il primo passo non è da deboli ma anzi è proprio da forti, mentre le opportunità di espandere il vostro futuro si moltiplicano lasciando alle nuove occasioni lo spazio giusto per migliorare di molto la vostra realtà, intanto amici e contatti vi aiuteranno non poco a risolvere una situazione legale ed economica che risulterà molto più semplice di come l' avete percepita in un primo momento...

Capricorno

Un'eclissi decisamente utile quella in scorpione per voi che vi aiuterà ad affrontare un problema, sopratutto grazie alle parole di un amico che vi farà riflettere su cosa veramente vi fa stare male, ecco che la vostra è una discesa nell'inconscio necessaria che vi aiuterà a capire bene perché anche quando avete tutto e tecnicamente non vi manca nulla per essere felici non riuscite a godere appieno della vostra realtà, il cielo provvederà con questa operazione a gettare le basi per una conquista emotiva e psichica che vi porterà ad avere meno problemi e paure e sopratutto meno paranoie nel quotidiano, cercate anche di considerare che per molti ciò su cui elucubrate è distante mille miglia, e forse voi vi arrovellate su cose che gli altri minimizzano o hanno già superato, in amore e nelle amicizie avete la sensazione di essere un po' messi da parte, forse trascurate il fatto che richiedete una grande quantità di attenzione e sopportazione... meditate...

Acquario

Lunedì è una giornata importante, visto che l'eclissi di Luna in scorpione sarà per voi più difficile che per tutti gli altri, ma non è nefasta come credete o temete, poiché non temendo affatto l' effetto specchio dentro voi stessi si costituirà un meccanismo fatalista che vi porterà ad accettare l' inevitabilità delle cose, e costruirà per voi uno scudo davvero forte, che segnerà un giro di boa in questioni pratiche e lavorative di cui non vorrete più sentire parlare, ecco che avviene quell' esorcismo tanto desiderato che vi permetterà di concentrare tutto in un giorno, e di incenerirlo alla luce dell' alba successiva, il vostro cielo si ripulisce e vi restituirà una delle vostre principali caratteristiche comportamentali ovvero quella di soprassedere su tutto ciò che non vi interessa veramente e di passare oltre qualunque cosa accada, facendo così di voi gli inafferrabili ed inaccessibili dello zodiaco, lontano quanto serve ma dentro solo le cose belle che veramente desiderate!

Pesci

Una caleidoscopia di aspetti da valutare che vi riguardano e che cavalcati da un'eclissi di Luna in Scorpione in trigono sembrano volervi dire moltissime cose, anche Urano e Marte vi stimoleranno e cambia la posizione del Sole... il tutto si può tradurre saltando a piè pari i dati tecnici con una settimana carica di magia emozioni e sentimento, ecco che le emozioni intense del segno più empatico dello zodiaco tornano a prendere campo rendendo ogni amore un trasporto eterno, il lavoro un gioco e la vita piena di magia e sentimento, è una settimana in cui la vostra energia emotiva è la massimo, settimana da vivere sotto ogni sfaccettatura anche osando concretizzare progetti ed idee nuove proponendo e proponendovi in maniera inusitata, le magie di questa settimana vi porteranno un amore da lontano ed un sogno vicino si farà concreto!

© Riproduzione riservata