Amici, il ballerino siciliano Nunzio eliminato al ballottaggio: "Torno a casa e non mi stacco da mamma"

Finisce, al settimo appuntamento serale, l'avventura di Nunzio Stancampiano ad "Amici 21", il talent di Maria De Filippi, in onda su Canale5. Dopo l'eliminazione di LDA di settimana scorsa sono rimasti in gara otto allievi, quattro cantanti e quattro ballerini. Al ballottaggio finale tra Albe e Nunzio, ad avere la peggio è stato proprio il ballerino della coppia Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

Appreso il risultato, Nunzio, originario di Adrano, ha ringraziato tutte le persone che l’hanno sostenuto, a cominciare dai suoi compagni e dai suoi insegnanti, Maria De Filippi e, anche, Alessandra Celentano, con la quale in questi mesi aveva avuto battibecchi. Gli scontri verbali non sono mancati nell'ultima puntata, subito dopo la prima prova tra Luigi e Nunzio persa dal siciliano.

"Mi mancherete anche voi tutti - ha detto dopo l'eliminazione -. Albe, sei speciale, sei stato bravo. Voglio ringraziare Raimondo, perché è stato un signore con me. Lo reputo come un padre e un fratello per me. Voglio ringraziare tutti loro per avermi fatto sentire a casa. Ho legato davvero con tutti. Sissi, sei speciale, sei stata la mia migliore amica qui dentro, Alex è quello che mi vuole più bene di tutti ma non lo mostra. Serena, sei una bravissima ballerina. Sono tutti fenomeni. È giusto che oggi esca io!"

Poi c'è anche una dedica per la De Filippi: "Grazie anche a te, Maria, per esserti presa cura di me. E infine, ringrazio la maestra Celentano, che ha avuto il merito di mettere Nunzio in competizione con se stesso - ha sottolineato -. Mi ha insegnato tantissimo. Se ho superato lei, posso superare tutto nella vita”.

Nunzio ha ammesso di non avere ancora programmi per il futuro, ma una cosa è certa: “Torno a casa e non mi stacco dalle braccia di mamma. Sono un mammone, sto impazzendo senza di lei”.

