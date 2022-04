Bufera ad Amici, avvocato messinese contro la Celentano: "Chieda scusa a Nunzio"

Non si placano le polemiche intorno alle parole di Alessandra Celentano nel corso di "Amici", il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Mediaset. Durante l'ultima puntata, la Celentano ha avuto una discussione con il 19enne ballerino di Adrano Nunzio Stancampiano. La maestra, dopo l'esibizione del giovane seguito da Raimondo Todaro, ha voluto sottolineare il suo accento siciliano ma la sua battuta è stata molto infelice.

Sui social sono arrivate numerorissime critiche all'indirizzo della Celentano e delle sue dichiarazioni. Tra le critiche rivolte alla maestra del talent show anche una lunga lettera di Antonella Pavasili, avvocato originaria del messinese che ha voluto rivolgersi direttamente all'insegnante, nipote del "Molleggiato".

"Indecisa se scrivere nella mia lingua madre o in italiano - scrive Pavasili, nella lettera pubblicata sulla sua pagina Facebook - , alla fine ho optato per l’italiano, così da essere certa che lei comprenda. Perché per comprendere il siciliano, lingua conosciutissima e compresa ovunque, grazie a certi signori che non sto nemmeno a ricordarle (sarebbe probabilmente fatica sprecata), non basta esserci nati in Sicilia, occorre altro. Occorrono, soprattutto, la capacità e il coraggio di rompere le gabbie del pregiudizio, di aprirsi ad una cultura ricca di sfaccettature ed eccessi, di teatro e dramma, di lacrime e risa, di rabbia e quiete. E lei, evidentemente, non possiede queste qualità".

"Pazienza - si legge ancora nella lettera dell'avvocato siciliano - , sopporteremo anche questa iattura. Però, figghiuzza bedda, è troppo difficile tollerare in silenzio la rozzezza dell’equazione da lei propugnata in una trasmissione televisiva di grande successo quale Amici! In estrema sintesi, secondo il suo genio, il giovane Nunzio, concorrente siciliano, non parlerebbe bene l’italiano perché, appunto, siciliano. E quindi, per estensione, tutti i siciliani partiremmo da questo gap. Forse, in un impeto di generosità, lei sarebbe anche disposta ad ammettere che qualche rara eccezione vi sia a queste latitudini. Ma solo, appunto, in via eccezionale. "

Ecco Maestruzza bedda, io non me lo piglio il disturbo di ricordarle quanta cultura sia partita da questo triangolo accucciato sul Mediterraneo - incalza l'avvocato - . Temo addirittura che certi nomi lei non li abbia mai nemmeno sentiti pronunciare, sennò non si spiega. Però su un punto non recedo e una richiesta gliela porgo. Torni sull’argomento e chieda scusa. No, no. Non chieda scusa per ciò che ha detto al giovane siciliano ma per la stucchevole, inutile e ipocrita affermazione successiva, pronunciata dopo la reprimenda della De Filippi. “Ma io amo la Sicilia!” Ma che fa lei, babbìa? Per chi ci ha preso? Pensa davvero che siamo dei minc... disposti ad accettare la sua graziosa elargizione? No, davvero. Non ce ne facciamo niente dell’amore a perdere di una poveretta imbrigliata nelle cinte del pregiudizio. Se lo tenga stretto il suo amore, ne facciamo volentieri a meno. Chieda scusa e si allontani".

"Leggiu, leggiu, a passu i danza. Sulle note del marranzano. Con la sua abile maestria. Non sentiremo la sua mancanza. Quaggiù ce la caveremo bene anche senza il suo amore - conclude - . Tra un errore di grammatica e un bel tramonto. Mentre i mandorli esplodono. E tutti cantiamo… …ciuri ciuri, ciuri di tuttu l’annu.., Pardon, Maestruzza bedda, mi sono lasciata prendere la mano e sto scivolando pericolosamente sulla mia lingua".

