Grande Fratello Vip, Soleil Sorge eliminata a sorpresa ad un passo dalla finale

La protagonista indiscussa dell'edizione 2022 del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge, è stata eliminata. Finisce ad un passo dalla finale l'avventura della modella. Dopo 47 puntate è uscita di scena a sorpresa, al televoto flash contro Davide Silvestri che ha ottenuto il 58% dei consensi. Davide si aggiunge a Lulù e Delia già finaliste in precedenza. Prima di lei, nella puntata di ieri del GF Vip, era uscita, sempre al televoto, Miriana Trevisan.

Soleil è stata sempre la protagonista, fin dalla prima puntata con la storia con Gianmaria Antinolfi, per poi iniziare una soap opera con Alex Belli e Delia Duran. La modella ha sempre detto in faccia ciò che pensava dei suoi coinquilini, memorabili rimarranno i battibecchi con Delia Duran (quando non era ancora concorrente), Miriana Trevisan ma anche con Katia Ricciarelli.

Ha gestito lei il "gioco" ma alla fine i telespettatori hanno deciso di mandarla a casa. E così, dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi, Soleil ha dimostrato di saper reggere il gioco, di saper gestire la situazione del reality dal vivo, ritagliandosi un ruolo significativo.

