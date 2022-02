Tiziano Ferro svela al mondo i suoi due figli: "Vi presento Margherita e Andres"

Tiziano Ferro svela al mondo i suoi due figli e lo fa attraverso un post su Instagram con tanto di fotografia e di messaggio. "Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo - scrive il cantante che nella foto è ritratto insieme al compagno Victor Allen e a due neonati -. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra".

Sposi dal 2019, Tiziano Ferro e Victor Allen hanno annunciato questa mattina di avere due figli. I due hanno sempre tenuto il massimo riserbo sulla loro vita e sul progetto di crescita della loro famiglia, ma adesso hanno deciso di rendere noto di avere due figli.

"Per me e Victor - spiega Ferro sempre su Instagram - l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A".

© Riproduzione riservata