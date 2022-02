Gangi festeggia San Valentino, al via contest per le coppie di innamorati

Il Comune di Gangi lancia una bella iniziativa per gli innamorati: #SanValentinoaGangi è il contest per le coppie di innamorati ideato dall'amministrazione comunale per invitarle a trascorrere un giorno nel Comune in provincia di Palermo. Il 13 e 14 febbraio, tutte le coppie che vorranno lasciare un biglietto con una frase, un pensiero o un biglietto di auguri che ricordi il San Valentino, potranno recarsi a piazza San Paolo.

Ad attenderli all'interno dell'Ufficio turistico comunale ci sarà una speciale box dove sarà possibile lasciare il proprio biglietto d'auguri per il giorno degli innamorati. Sarà possibile partecipare anche online, per chi si trovasse fuori Gangi, e si potrà partecipare attraverso la pagina Instagram ufficiale del comune di Gangi.

Domani sera, in occasione della festa di San Valentino, saranno aperti tutti i biglietti all'interno della box e saranno ripresi tutte le frasi d'amore che avranno l'hashtag #SanValentinoaGangi. La migliore frase di San Valentino, attribuita ad una coppia, sarà invitata a Gangi a cui sarà offerta una pizza.

