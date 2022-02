Palermo, al liceo "Garibaldi" due box per lasciare messaggi d'amore per San Valentino

Al liceo classico "Garibaldi" di Palermo, in vista della Festa degli Innamorati, in programma il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino, gli studenti dell'istituto del capoluogo siciliano hanno organizzato una speciale inziativa. Sono stati creati due box, uno per la sede centrale del liceo, l'altra per la succursale, dentro i quali gli studenti possono inserire una lettera con una frase, o una dichiarazione alla persona amata o alla "cotta", in forma totalmente anonima. In una delle due scatole di cartone c'è scritto "I love you", il secondo box è totalmente di colore rosso.

"L'idea, che sta già riscuotendo un grande successo - dice Giuliano Pizzimenti, rappresentante d'istituto - , è per gli studenti che frequentano la sede centrale in via Rotolo e anche per la succursale di via Arimondi. Le scatole sono state poste per due giorni nella sede centrale e da oggi (11 febbraio) sono state trasferite nella succursale. Nei box si possono inserire le lettere mettendo all'esterno del biglietto il nome, il cognome e la classe del destinatario del messaggio d'amore. Si effetuerà successivamente lo 'spoglio' per suddividere i biglietti e consegnarli ai rappresentanti di classe che, a loro volta, li gireranno ai diretti interessati. L'iniziativa ha superato di gran lunga le nostre aspettative - tiene a sottolineare Pizzimenti - . Quando abbiamo trasferito la scatole dalla sede alla succursale le stesse erano già piene!".

