Tony Sperandeo torna in coppia con Barbara Bacci: "Amore ritrovato nella città di Dante"

"Un amore ritrovato nella città di Dante". L'attore palermitano Tony Sperandeo, noto al pubblico per la sua lunga carriera nel mondo del cinema e delle fiction, ufficializza il ritorno in coppia con Barbara Bacci. Sperandeo ha pubblicato un post che immortala lui e la compagna, anche lei attrice, davanti alla Basilica di San Vitale a Ravenna.

Qualche giorno fa, nel corso di una partecipazione come ospite in un talk in tv, l'attore aveva confessato di essere tornato single. Sperandeo è legato con la Bacci, romagnola di nascita, dal 2015 e con la quale ha convissuto per sette anni a Roma.

"Da quattro mesi non ci sentiamo più - aveva detto l'attore nel corso della trasmissione televisiva - , avevo una compagna, sono dispiaciuto perché non mi va di stare solo. Io sono per la famiglia, ho avuto delle compagne, non ho mai lasciato nessuno, Mi lasciano”, aveva aggiunto prima della riappacificazione immortalata nella foto a Ravenna. I due attoti si sono conosciuti sul set del film “Il ragazzo della Giudecca”.

