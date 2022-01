Totò Schillaci promosso a Back to School, l'ex calciatore: "Finalmente un diploma"

Totò Schillaci ha superato l'esame ed è stato promosso. L'ex attaccante palermitano della Juventus e della Nazionale azzurra è nel gruppo di venticinque personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport chiamati a "ripetere" l'esame di quinta elementare davanti a bambini "maestri" nel programma "Back to school", in onda i martedì su Italia 1 e condotto da Nicola Savino.

I "Maestrini" e i "Ripetenti"

I "Maestrini" sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzano le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. La Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottopone ai "Ripetenti" la prova finale per poi decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

L'ex attaccante ha risposto a domande di Storia e Inglese

“Non ho mai avuto un diploma, grazie! Finalmente ce l’ho fatta”, ha commentato con soddisfazione Schillaci dopo aver ricevuto l'attestato di superamento dell’esame di quinta elementare. L’ex calciatore è stato interrogato in Storia, sull’homo sapiens, rispondendo senza tentennamenti. Subito dopo la materia a sorpresa è stata l'Inglese e anche in questo caso, pur con qualche difficoltà di pronuncia, Schillaci ha risposto alle domande della commissione. Gli altri ripetenti erano Enzo Miccio, Antonella Elia, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta. Non è andata bene a Miccio ed Elia che dovranno riperere l'esame martedì prossimo.

