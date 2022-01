L’esame di Totò Schillaci a Back to School, l'ex calciatore "scivola" su arte e aggettivi

C'è anche l'ex attaccante della Juventus e della Nazionale azzurra Totò Schillaci nel gruppo di venticinque personaggi del mondo dello spettacolo chiamati a "ripetere" l'esame di quinta elementare davanti a bambini "maestri" nel programma "Back to school", in onda i martedì su Italia 1 e condotto da Nicola Savino. I "Maestrini" sono 12 bambini dai 7 agli 11 anni che organizzano le lezioni per preparare la classe su tutto il programma delle elementari, in particolare su due materie che saranno poi oggetto d’esame. La Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, sottopone ai "Ripetenti" la prova finale per poi decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva.

Le domande su arte e aggettivi

Il 57enne ex calciatore palermitano, eroe delle notti di Italia '90, figura tra i "Ripetenti" e nel corso dell'esame con il "Maestrino", nel corso della terza puntata, è stato subito ripreso sull’ortografia. Dopo una serie di domande in italiano, in particolare sugli aggettivi possessivi che Schillaci spiega essere "particolarmente gelosi”, sono arrivate le domande di arte. Schillaci ha riconosciuto l’autore de "La creazione di Adamo", Michelangelo, che aveva dietro di sè ma poi sono arrivati gli scivoloni: Adamo che emerge dalla terra è "Gesù" e Dio diventa “un arcangelo”. Quando gli viene chiesto il titolo dell’opera, l'ex calciatore non riesce a dare la risposta spiegando che i due personaggi "si scambiano la forza”.

I Ripetenti davanti alla commissione

Nel corso della puntata si sono sottoposti alle domande dei maestri anche il comico Scintilla e la showgirl Flavia Vento, chiamati a ripetere l'esame davanti alla commissione. I nuovi ripetenti sono Paola Caruso, Roberta Lanfranchi, Maria Teresa Ruta, oltre allo stesso Schillaci.

