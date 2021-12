Bobo Vieri positivo al Covid, la moglie Costanza Caracciolo: "Separati in casa per le feste"

Quarantena per le feste per Bobo Vieri. L'ex calciatore ha trovato sotto l'albero un tampone positivo al Covid, dunque, dovrà trascorrere la fine dell'anno in isolamento. Lo ha annunciato su Instagram la moglie Costanza Caracciolo.

Nel post l'ex velina siciliana pubblica una foto in clima natalizio con le figlie, ma nel messaggio ammette che quest'anno per loro c'è poco da festeggiare: «In questo strano Natale mi sa che non saremo gli unici a vivere separati in casa per colpa del Covid - ha scritto -. Purtroppo il nostro Christian si è beccato il virus. Pensavamo di poter vivere sereno questo Natale, dovevamo partire e invece siamo stati sommersi ancora una volta da questa incertezza che ci circonda da due anni a questa parte. Mi auguro solo che ne usciremo presto tutti! Un abbraccio a tutti, a chi si trova nella nostra stessa situazione un abbraccio in più!».

I fan della Caracciolo non hanno fatto venir meno il loro affetto nelle centinaia di commenti al post invitandola a tenere duro e augurando pronta guarigione a Vieri.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono sposati nel 2019 e dalla loro unione sono nate due figlie: Stella e Isabel, rispettivamente di 4 e 1 anno.

