L’oroscopo di oggi, venerdì 24 dicembre: la vigilia ideale di Cancro e Vergine

L’oroscopo di Barbanera di oggi, venerdì 24 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se la stanchezza si fa sentire più del dovuto, approfittate delle feste natalizie per ritemprarvi e passare più tempo con il partner.

Toro. 21/4 – 20/5

Sebbene l'arrivo della Luna nell’amica Vergine vada a vostro personale vantaggio, la quadratura di Saturno con Urano vi rende molto distanti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Siate categorici, se tenete molto ad una cosa e non volete che qualcuno intervenga vostro malgrado a mutarla, senza nemmeno interpellarvi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Siete abbastanza ispirati per scrivere un bel bigliettino di auguri ad una persona speciale senza prendere troppi spunti. Fate parlare il cuore.

Leone. 23/7 – 23/8

Prima di abbandonarvi, la Luna in opposizione a Giove vi suggerisce di fare attenzione ai dettagli: evitate scelte troppo stravaganti.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con la perfetta armonia tra il Sole e la Luna giunta nel vostro segno, anche voi vivrete un periodo di serenità ed equilibrio con gli altri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Finite gli ultimi preparativi per il Natale. L'importante è esserci riusciti: gli obiettivi concreti e poco fumosi sono più facili da realizzare.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Durante queste feste provate a pensare anche a chi è meno fortunato di voi. Basta poco per donare un sorriso insieme ad un pasto caldo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tranquilli, riceverete anche più di un elogio per il vostro operato, senza che voi dobbiate fare nulla per richiederlo. Calmate l'apprensione.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il Sole e la Luna in perfetta sintonia vi guideranno nel creare una bellissima e coinvolgente atmosfera natalizia in casa vostra.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per via della quadratura di Saturno con Urano potreste essere un po' troppo vaghi in una situazione in cui invece occorre maggiore fermezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

L'opposizione lunare potrebbe magari rendervi un po' introversi proprio in un momento in cui invece dovreste aprirvi di più agli altri.

© Riproduzione riservata