L'oroscopo della settimana di Natale: sotto l'albero amore, lavoro e fortuna

Cosa troveranno i dodici sotto l'albero?! Sentimenti, emozioni e prese di coscienza saranno i regali degli astri in questo Natale un po' austero ma pieno di grande chiarezza, di autenticità e che sembra bandire ogni forma di illusione, buon Natale ai dodici!

Ariete

Una settimana davvero complessa questa vostra, ma coraggio con tempismo perfetto soggiunge il vostro adorato Marte a salvarvi il vostro cielo sembra manifestare una serie di disturbi sopratutto per quel che riguarda Venere e Mercurio che sembrano ancora darvi filo da torcere, sopratutto Mercurio che potrebbe decisamente mettervi in difficoltà dialettica, sembra infatti che dovrete essere diplomatici e sorvolare su domande sconvenienti ed omettere qualcosa, ma non vi preoccupate seppure non siete campioni di diplomazia preferirete in questo periodo tenere per voi le preziose energie marziane e glisserete furbamente, mentre ritroverete nel privato in maniera quasi furtiva un po' di intimità...

Toro

Il vostro cielo sembra a dispetto del periodo natalizio impegnato in molte direzioni e con grande enfasi per quello che riguarda il vostro stato d' animo tutto da sondare e da rivedere con grande attenzione, sembra infatti che siate in un momento di grande introspezione ed intimità, tanto da considerare quasi inutile l' accettare inviti ed avere necessariamente a che fare con cose e persone di cui non vi importa molto, trovate delle scuse, sopratutto da venerdì quando il cielo si farà un po' inclemente e Saturno ed Urano scoperchieranno un po' di cose del passato che proprio non vi va di reiterare, la vostra paciosa intenzione di essere lasciati in pace vi metterà nelle condizioni di porgervi in maniera distaccata al fine di salvare il vostro equilibrio rinvigorito dai trigoni positivi che vi fanno stare bene, tutelatevi a tutti i costi...

Gemelli

Questa settimana la utilizzerete un po' come una vacanza che allontanerà da voi la necessità di agire praticamente, una parte di voi si vuole sottrarre il più possibile a delle responsabilità che maturando determinerebbero la necessità di andare più veloci nel percorso della vostra vita ed evolvere in maniera molto più strutturata, forse ritenete di aver fatto un buon lavoro fino ad adesso e vi sentite di voler sospendere tutto per un po', ci penseranno i buoni aspetti di Nettuno a farvi stare meglio e a rendervi più fantasiosi e sognatori, anche se con qualche resistenza che dipende da una certa tensione latente che parte da un' inquietudine legata ai sentimenti e al periodo che non è tra i vostri preferiti, ma che affrontato bene potrebbe anche divertirvi...

Cancro

Un bellissimo trigono di Giove è il regalo che le stelle vi faranno trovare sotto l' albero, quindi un' iniezione di positiva energia e benessere, che vi servirà a controbilanciare gli effetti del solstizio di inverno che determina il passaggio per voi più duro dell' anno, il più freddo, quello che semplicemente pone il Sole ed i pianeti veloci opposti al vostro segno, con la conseguente perdita di energie, quindi un bel bilanciamento di Giove è proprio ciò che ci voleva per affrontare il Natale in maniera più serena e comunque piena di grande serenità, anche se Plutone potrebbe riservarvi qualche sorpresa, qualcuno probabilmente il partner potrebbe manifestare un certo malessere e vuotare il sacco su una serie di questioni che non avete mai risolto, il cielo è decisamente binario, siate ago della bilancia e decidete di stare bene, con Giove potrete!

Leone

Questa settimana per una volta vorreste fosse tagliata su misura su di voi e non sottostare ad esigenze e a richieste altrui, voglia di un momento diverso per voi che sia centrato non tanto sull'insofferenza alle feste, ma all'esigenza di attenzione al vostro particolare momento familiare che sembra esigere un altro andazzo rispetto al solito, intanto un moto di ferina protezione territoriale si impossessa di voi, qualche moto di gelosia, e la passione che si risveglia piena e trionfale, la presenza vicina della Luna vi renderà ancora più emotivi del solito, ma sono tutte emozioni tese e protese a farvi riconquistare il contatto intimo con voi stessi e con la vostra realtà, un po' trascurato per le varie vicissitudini, chiedete al partner presenza ed affetto...

Vergine

Una settimana natalizia con Marte in quadratura sembrerebbe un po' spigolosa da affrontare, eppure dati gli ultimi accadimenti potreste aver creato un po' uno stato di soggezione attorno a voi tanto da creare una certa calma cauta intorno a voi, la vostra bravura nell' ordinare le cose sarà protagonista a livello familiare dove vi dovrete occupare di tantissime cose che vi daranno però pace, intanto un po' inquieti sul lavoro come la sensazione che avete trascurato qualcosa , o che qualcuno vi voglia nuocere, staccate la spina, non c'è nulla di cui preoccuparsi, mentre in amore qualcosa vi attraversa, un senso di insofferenza smaniosa e desideri sepolti tornano a chiedere un tributo, se siete in coppia qualche chiarimento con il partner sarà fondamentale per fare un po' il punto della situazione nella coppia...

Bilancia

Il dono che troverete sotto l'albero è una verità che da tempo ricercavate, il vostro cielo sembra infatti prendere una direzione energetica molto in tono con il vostro modo di essere e di pensare, sarà mediamente un natale sereno, la settimana si presenta placida e melanconica, un po' nostalgica, tenterete di capire perchè ed ammetterete a voi stessi ciò che provate per tutto e per tutti, comprenderete limiti e valore di ogni rapporto che avete intorno, qualcuno vi mancherà, come se vi mancasse una sensazione, un sapore, è la vostra anima che si risveglia con l' influsso di un Marte che sembra riaccendere il cuore e la passione, ancora da gustare piano ed in alcuni casi pregustandola o aspettandola, il transito degli astri sembra volere spezzare la rigidità tipica del vostro segno che vuole di nuove aprirsi al flusso della gioia di vivere sentimenti nuovi e liberi...

Scorpione

Seppure avete perdute le energie di fuoco del vostro adorato Marte tornano a sostenervi da martedì le energie solari e mercuriali, chiarezza dunque dentro di voi e nel vostro Plutone che vuole analizzare il perchè di alcuni fallimenti di talune sconfitte sopratutto quando Saturno ed Urano giungeranno ad alterco questa settimana dandovi un senso di nervosismo e di inquietudine che però passerà presto, entro domenica infatti i buoni aspetti di Luna e Nettuno vi faranno di nuovo sognare immaginare e progettare una vita nuova e la voglia di circondarvi di persone ed impegni nuovi che vi porteranno a vivere meglio e più intensamente possibile questa vostra fase di vita che sembra davvero piena di grandi potenzialità se troverete sotto l'albero il regalo più utile, la volontà di cambiare vita, e siete gli unici che possono regalarvelo...

Sagittario

Sembra che comunicare una nuova buona idea a chi vi sta accanto sarà la condizione ideale che vi farà stare decisamente bene e che vi metterà nelle condizioni di riuscire a prendere le decisioni che a lungo avete rimandato, è il momento di accettazione di una svolta epocale nella vostra vita, iniziano le grandi imprese e gli astri vi consigliano di fare il pieno di energie solari positive in questi ultimi giorni di transito solare che determinerebbero per voi una possibilità di afferrare al volo uno sprazzo di ambizione che vi porterà molta fortuna e che segnerà uno slancio in avanti che avrà il potere di connotare i prossimi mesi con un obbiettivo e con un percorso che vi potrebbe rendere felici, è arrivato l' inverno, piene di lucide percezioni, è natale con un carico di ambizioni da regalarvi...

Capricorno

Un oroscopo eccezionale per voi, il cielo vi predispone a rendervi conto che il momento è quasi magico, inizia ad incedere il generale inverno con l'entrata del Sole nel vostro segno, è il solstizio di inverno, e voi avete Venere il Sole e Plutone dalla vostra parte, inizia un momento tra i più intensi della vostra vita che si protrarrà a lungo e che vi porterà a realizzare desideri bellissimi, mentre le vostre realtà sentimentali prenderanno una forma decisamente intensa ed epocale, via a progetti incredibilmente complessi e pieni di ambizione, dare vita a un nuovo ciclo consapevoli di chiuderne un altro per sempre, il vostro animo è già in fibrillazione e voi state abbracciando questi cambiamenti in maniera sottile e latente come una crescente consapevolezza che piano piano si farà strada, solo venerdì sarà complicato quando bisticceranno nel cielo Saturno ed Urano, e sarà per voi il momento in cui avrete la percezione piena di dove finisce la realtà e finiscono i sogni e viceversa....

Acquario

Bhè che dire a voi insofferenti cronici di tutte le feste che state per affrontare in una condizione più stressata del solito...?! ... bhè anche se vi sembra di vivere un dramma... tutto il resto va bene! Coraggio è vero che venerdì proprio il vostro cielo sarà un ring tra Saturno ed Urano che litigheranno un po' scatenando in voi l'eterno conflitto tra passato e futuro, e facendovi ripassare una sorta di revival della vostra vita, coraggio sono pochi giorni passeranno, è quasi comica la vostra insofferenza a questo periodo, intanto la vicinanza di altri pianeti sembra farvi stare bene sentimentalmente e sentite di essere amati e desiderati, forse molti di voi pensano di essere in una sorta di viaggio impegnativo, legato magari ad un progetto o a un lavoro che portate avanti apposta per non alzare la testa ed accorgervi che c'è molto per cui essere felici intorno a voi, amate e sentitevi amati, e vedrete che anche questo Natale in fondo passerà senza lasciare danni... sorridete!

Pesci

Defilati al punto giusto da essere esenti da scontri planetari che sembrano non darvi noia, ed infastidirvi, e abbastanza ben supportati dai pianeti veloci che invece vi rendono protagonisti di un Natale sereno e pieno di grande energia per voi, avete recuperato tutte le basi che sembrano determinare un riassetto della vostra vita affettiva e sentimentale, il recupero di una radice atavica del passato che sembra davvero farvi stare bene, il vostro cielo annuncia amore e passione, dolcezza e tanto sentimento diffuso, il vostro animo pare essere di nuovo cosmico e pronto ad amare tutto e tutti, la vostra è la più diffusa capacità dello zodiaco, disponibili e pieni di spirito di sacrificio... ma il bello stavolta è che non c'è nessun sacrificio da fare... quindi siate felici!

© Riproduzione riservata