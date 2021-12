L'oroscopo di oggi, giovedì 23 dicembre: Pesci, siate felici di ciò che avete già

L’oroscopo di Barbanera di oggi, giovedì 2r dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

La consonanza lunare vi invita a comportarvi magnanimamente, potrete perdonare un piccolo torto subito e alla fine anche voi ci guadagnerete.

Toro. 21/4 – 20/5

L'arrivo del Natale vi mette una certa apprensione addosso, ma se avete già fatto tutti i regali, perché preoccuparvi inutilmente per le feste imminenti?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Non vi montate la testa per un vostro successo, ma nemmeno sminuite il vostro operato. La giusta misura sta nel mezzo, nell’equilibrio.

Cancro. 22/6 – 22/7

Una vostra previsione potrebbe non essere stata azzeccata, meglio evitare di fare troppa pubblicità a qualcosa di cui non siete sicuri.

Leone. 23/7 – 23/8

Con la Luna in sosta nel vostro cielo, difficilmente vi accontenterete della posizione raggiunta e aspirerete di sicuro a qualcosa di meglio

Vergine. 24/8 – 22/9

Nel periodo natalizio potreste pensare un po’ di più anche ai meno fortunati e se ne avete la possibilità cercate di dare un aiuto.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non rivolgete altrove la vostra attenzione, dato che tutto ciò che vi serve è già a portata di mano, anche se potreste non accorgervene subito.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In famiglia potreste dover discutere su cose di poco conto per colpa della Luna nell’irascibile Leone. Cercate di non gettare benzina sul fuoco.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con la fantasia del trigono lunare nei confronti del vostro segno addobbare al meglio la casa per i prossimi giorni di festa sarà facilissimo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potete spendere qualche euro in più per un regalo davvero speciale, senza speculare troppo, e se lo chiedete con garbo avrete uno sconto.

Acquario. 21/1 – 19/2

L'opposizione della luna non vi fa vedere che forse la vostra idea non era proprio la migliore. Perciò, se non verrà votata, portate pazienza…

Pesci. 20/2 – 20/3

Magari non otterrete proprio tutte le cose che desiderate, ma dovreste imparare ad essere felici di ciò che avete già, senza pretendere altro.

