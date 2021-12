L'oroscopo di oggi, mercoledì 22 dicembre: chance per Ariete e Bilancia

L’oroscopo di Barbanera di oggi, mercoledì 22 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

L'arrivo della Luna in Leone è un vero balsamo risanatore per voi. Adesso non lasciatevi sfuggire l'occasione per mettervi in buona luce.

Toro. 21/4 – 20/5

Sarete indaffarati e impelagati in alcune controverse discussioni che avreste potuto dribblare benissimo: colpa della quadratura Luna-Urano.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con il sestile lunare saprete come tenere a freno le iniziative poco convincenti di un collega che alla fine vi ringrazierà apertamente.

Cancro. 22/6 – 22/7

Fate fronte ad un lieve calo energetico con un'alimentazione sana e ricca di vitamine, magari eliminate alcune abitudini poco salutari.

Leone. 23/7 – 23/8

Siete fortunati, in quanto avete la giusta carica, grazie al trigono Luna-Marte, per sopperire alla mancanza di tempo e all'instabilità di Urano.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se una storia d'amore traballa non è mai a senso unico la responsabilità, ma di entrambi, perciò voi cominciate con l'assumervi la vostra.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con la Luna nell'amico Leone avrete molta più voglia di prendere l'iniziativa, anche magari là dove non siete sicuri al 100 per cento.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La prima impressione potrebbe anche essere sbagliata per via della Luna nel precipitoso Leone. Date tempo al tempo e avrete modo di conoscere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Con il trigono Luna-Marte riuscite a far crescere un progetto che necessita della vostra creatività. Siete in grado di guardare al di là delle apparenze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Avere sempre il controllo della situazione non è umanamente possibile, non ce la farete proprio a delegare se prima non provate perlomeno a fidarvi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Abbandonate l'introversione portata dall'opposizione lunare a Saturno, se in più circostanze c'è bisogno del vostro prezioso apporto personale.

Pesci. 20/2 – 20/3

Anche se non avete fatto centro alla perfezione, non è affatto un problema per voi: avrete modo di migliorare e di puntare un po' più in alto.

© Riproduzione riservata