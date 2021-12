L'oroscopo di oggi, martedì 21 dicembre: le festività natalizie rendono allegro il Sagittario

L’oroscopo di Barbanera di oggi, martedì 21 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

Alcune illusioni vengono meno per via della Luna in Cancro e potrebbe mancarvi il terreno sotto i piedi. Costruite le vostre nuove certezze.

Toro. 21/4 – 20/5

Il forte bisogno di comunicazione vi fa passare molto tempo sui social, forse anche troppo. In realtà, avete la necessità di contatti concreti.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Eliminate ogni piccolo rimpianto, prendendo subito il toro per le corna. Non aspettate che un granello si ingigantisca e diventi una montagna.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con l'approccio fantasioso del trigono Luna-Nettuno soffrirete le volubili intemperanze di Plutone e le difficoltà domestiche di Venere.

Leone. 23/7 – 23/8

Anche se qualcuno prova a fare il bastian contrario, sapete come gestirlo. Non preoccupatevi delle conseguenze di responsabilità non vostre.

Vergine. 24/8 – 22/9

Troppe chiamate: alla fine rischiate di perdere la concentrazione. La superficialità non aiuta ad andare in profondità delle cose come vorreste.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un atteggiamento poco tollerante non è il massimo nei riguardi di persone che non conoscete da tanto tempo. Cercate di essere rispettosi.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La Luna è anche oggi in perfetta armonia con il vostro segno. Anche le cose in cui temevate di riuscire meno bene si rivelano invece semplici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Le festività natalizie vi mettono molta allegria e anche se avete molte cose da fare e tante altre da sistemare, niente vi pesa più di tanto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Per colpa dell'opposizione della Luna a Plutone potreste incappare nell’ostinazione, ma in questo caso vi converrebbe arrendervi all'evidenza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Qualche piccola preoccupazione a causa di una spesuccia extra, ma d'altronde l'arrivo del Natale comporta sempre delle uscite impreviste.

Pesci. 20/2 – 20/3

I sogni ad occhi aperti possono divenire reali, ma occorre molta forza di volontà. Seguite l'ispirazione della Luna in trigono a Nettuno.

© Riproduzione riservata