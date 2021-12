L'oroscopo di oggi, lunedì 6 dicembre: il Leone in cerca dell'amico snobbato

L’oroscopo di Barbanera di oggi, lunedì 6 dicembre 2021.

Ariete. 21/3 – 20/4

L'inizio della vostra settimana non è quello che speravate per via della Luna nell'ostinato Capricorno. Quanto dispendio di preziose energie!

Toro. 21/4 – 20/5

Un pizzico di ambizione in più non guasta. Come suggeritovi dal trigono lunare con Urano, avete la grinta per smuovere anche le montagne.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna vi lascia finalmente in pace e potrete dedicarvi allo studio o al lavoro proficuamente, dato che la mente è sgombra da preoccupazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Bloccati dall’opposizione lunare, non sarà facile reagire positivamente a qualche parola poco carina nei vostri confronti, detta senza pensare.

Leone. 23/7 – 23/8

Se in passato avete snobbato un vostro amico, alla prima occasione cercate di rimediare, dedicandogli l'attenzione che si sarebbe meritato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Inizio della settimana fecondo e proficuo grazie alla concreta Luna in Capricorno, che vi facilita la vita in ben più di una sola occasione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’indecisione potrebbe essere un problema, là dove dovreste essere rapidi e sicuri di voi stessi. La Luna in quadratura di certo non aiuta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La fiducia nelle vostre peculiari capacità vi sarà di grande aiuto in questo inizio settimana. L'alleanza tra Marte e Plutone vi favorisce.

Sagittario. 23/11 – 21/12

In genere amate molto i cambiamenti, ma se non vi organizzate per tempo e attentamente, gli imprevisti potrebbero essere dietro l'angolo.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grande giornata per voi, affiancati dalla Luna che giunge a farvi visita in trigono con Urano e in sestile con Nettuno. Che forza, che stile!

Acquario. 21/1 – 19/2

Meglio non essere impulsivi: riflettete attentamente prima di prendere qualsiasi decisione e non vi troverete a dovere rimpiangere nulla.

Pesci. 20/2 – 20/3

Utilizzate la fervida fantasia regalatavi dalla Luna in sestile con Nettuno per compensare lacune teoriche o possibili errori di calcolo.

