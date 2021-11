Tutti gravitano intorno all'Acquario: l'oroscopo di oggi, lunedì 15 novembre, segno per segno

L’oroscopo di Barbanera di oggi, lunedì 15 novembre.

Ariete. 21/3 – 20/4

Idealizzato, l'amore è ancora più bello. Peccato non corrisponda a verità, ma questo per voi collezionisti di flirt è un dettaglio trascurabile.

Toro. 21/4 – 20/5

Questo lunedì prevede un'immersione totale nella routine, che servirà però a smaltire il lavoro arretrato e a rimettere ordine nelle finanze.

Gemelli. 21/5 – 21/6

L’amicizia prima di tutto, senza aspettative. Notando le difficoltà economiche o esistenziali di un amico, siete i primi ad offrirgli un aiuto.

Cancro. 22/6 – 22/7

Semaforo giallo acceso dalla Luna in quadratura che vi spinge a mettere troppa carne al fuoco col rischio di concludere poco o niente.

Leone. 23/7 – 23/8

Assecondate il desiderio di cambiare aria lontano dal solito ambiente. In questo lunedì può capitarvi qualcosa di simpatico ed eccitante.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le ambizioni sono grandiose e i progetti ben costruiti, ma per realizzare tutto vi mancano i fondi e di condividere con i soci non se ne parla nemmeno.

Bilancia. 23/9 – 22/10

In coppia una spiacevole atmosfera di freddezza si instaura a causa di un banale bisticcio. Non tiratela per le lunghe, chiarite al più presto.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Se un palpito d'amore c'è, è subordinato al lavoro. Magari siete innamorati di un collega, oppure il partner fa parte della vostra stessa azienda.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Tutto ciò che fate oggi si tinge di vivacità. Il vostro modo scherzoso e ironico di rapportarvi con gli altri vi fa conquistare molte simpatie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Basta con gli schemi del passato, inventate qualcosa di innovativo, magari una startup che contribuirà a rimpinguare le vostre finanze.

Acquario. 21/1 – 19/2

Lunedì sereno e ricco di soddisfazioni grazie alla Luna armonica al vostro segno. Amici, parenti, colleghi, compagni: tutti vi gravitano intorno.

Pesci. 20/2 – 20/3

Argomento del giorno le finanze. Le vostre vanno su e giù proprio come l'umore, in parte prosciugate da pagamenti, in parte da acquisti voluttuari.

