Oroscopo: settimana complicata per Gemelli e Scorpione, piena di novità per il Leone

Una Luna piena che nasconde un'eclissi, ed un gioco planetario di Giove, Mercurio ed Urano che rende questa una delle settimane più complesse dell’anno, vediamo i dodici come se la caveranno…

Ariete

In attesa di un plenilunio illuminante, la vostra settimana sembra iniziare in maniera molto nervosa e contrastata, ma è sintomo di un’ esplosione di volontà e di rottura degli schemi a cui tanto anelate. La vostra insofferenza insomma si rifiuta di aspettare tempi migliori e non vuole posticipare più amore e sentimenti, men che meno retrogradare aspettative carrieristiche e professionali. Il vostro cielo insomma vi da una metafora nevrotica di ciò che non volete più, raccogliete quindi l’analisi di tutto ciò e legatevi al fatto che siete in un periodo di vulcanica trasformazione. Intanto, il plenilunio da venerdì vi dà chiarezza ed vi apre la strada al raggiungimento di ogni vostro obiettivo, sfogatevi un po' ma poi focalizzate bene l’obbiettivo!

Toro

Se vi sentite di brancolare nel buoi e sottostare alle leggi di una stasi che vi rende asfittico tutto, ecco che la Luna piena con tanto di eclisse vi farà compiere una meravigliosa magia. Ecco che ciò che è chiaro diventa nitido, le concretezze e le consapevolezze di ieri possono essere messe in discussione e forse sostituite da ben altri aneliti, mentre le vostre realtà sembrano uscire dalle ombre del dubbio chiedendo una strada più chiara e consapevole. Il vostro cielo vi rende forti e vi trasforma sotto un rito lunare che sembra darvi la chiarezza ma anche farvi fare pace con le ombre del passato e con le insicurezze del presente. Il vostro dogma avrà una prospettiva nuova ed un nuovo amore sarà il completamento di ciò che da tempo aspettavate…

Gemelli

E' una settimana molto importante per voi, sembra infatti che i complessi aspetti zodiacali vi facciano vincere il premio per la settimana più complicata dello zodiaco, ma che nello stesso tempo, partendo da profonde cervelloticità, vi apre la strada della chiarezza e della comprensione rispetto a tanti sospesi della vostra vita e vi possa fare decidere di prendere le decisioni giuste in un momento talmente delicato da operare una svolta mai vista in positivo. E' tutto incentrato sulla consapevolezza e sulla direzione dell’esistenzialismo, un nuovo andazzo per voi è possibile se interiorizzerete la direzione giusta e vi farete forti di tantissime consapevolezze che il vostro lungo peregrinare curioso vi ha regalato. Adesso è il momento di partorire una nuova personalità!

Cancro

Aspetti planetari complessissimi anche per voi, ma che si manifestano con un allegro andante davvero molto ben sorretto in termini di energia ed allegria. La vostra positività scherzosa ed aggregativa vi farà rendere conto di quanto la vostra vita sia circondata d’affetto, ma andrà ben oltre affettivamente con gli aspetti complessi della luna e di Nettuno che sembrano volervi fare eviscerare tutto il significato dei vostri rapporti interpersonali. Il cielo disegna degli intrecci molto interessanti che aumentano il vostro potere percettivo e che vi rendono vati di un futuro che vi riguarda in cui riuscirete a scorgere la più totale realizzazione se vorrete. Intanto, in amore scoprirete le motivazioni del partner nei vostri confronti, molti si renderanno conto dei limiti della propria storia…

Leone

Una settimana densissima e piena di grandi risvolti emotivi la vostra. Ecco che i pianeti con i loro movimenti cambiano un po’ le prospettive e riescono dal vostro punto di osservazione a regalare una luce chiara sulla natura dei rapporti e sugli egoismi che vi hanno fatto subire una certa situazione di difficoltà con la posizione di Giove avversa comprenderete perché le vostre vicissitudini si sono scontrate con una serie di ostacoli che spesso hanno letteralmente creato gli altri. Mentre nella vostra realtà sentimentale state facendo di tutto per trarre il meglio ma essere nel contempo consapevoli che la condizione che vivete è relativa ad un momento di grande attesa…

Vergine

Spesso siete portati a pensare che siete un po’ troppo cervellotici e presi sempre da una valutazione delle cose un po’ troppo minuziosa, e nel contempo analitica fino all’ossesso dando luogo spesso ad una scissione tra le vostre due tendenze caratteriali che oscillano tra il costruttivo ed il disfattista… ma avrete delle sorprese in questo periodo, che vi riserva la possibilità di rendervi consapevoli che anche chi vi sta accanto presenta le proprie complessità e non importa se sarà in amore o nel lavoro. Certo è che dovrete fare i conti con le difficoltà altrui, in tutti i sensi. Intanto, anche in amore il partner potrebbe rivelare delle reazioni più o meno sotterranee al vostro comportamento a volte fin troppo diretto, non impuntatevi e cercate una mediazione…

Bilancia

E' molto complesso il disegno degli astri nel vostro cielo che si incentra sulla dinamica sentimentale. Ecco che i pianeti vi fanno subito riflettere su quanta fatica c’è o ci può essere nell’amare il vostro partner, di quanto l’amore a volte possa riservare momenti complessi che non dipendono affatto dal sentimento ma da con dizioni che non facilitano il fluire semplice dei sentimenti. Il vostro cielo infatti brama dalla voglia di risolvere in qualche modo i problemi l’uno dell’altro ma ricordate che solo uno sforzo individuale e poi condiviso può far scaturire la forza di uscita dai problemi. Per molti di voi sarà la consapevolezza di un limite in amore, per altri che il proprio rapporto e sentimento sarà invincibile rispetto alle vicissitudini che verranno…

Scorpione

Assieme ai Gemelli la vostra è la settimana più complicata dello zodiaco. Il vostro cielo infatti vi mette in diretta opposizione da venerdì con questa luna piena ed allo stesso tempo in eclissi, il vostro cielo è decisamente nervoso e Marte inquieto con questi aspetti potrebbe farvi oscillare da momenti di euforia a momenti di grande introspezione. Il vostro modo di agire potrebbe subire varianti considerevoli, ma non fatevi trasportare dalle ulteriori stravaganze di Mercurio che in questo momento potrebbe rispolverare vecchie diatribe. Nonostante la grande sollecitazione planetaria di questo periodo troverete in fondo alla vostra coscienza la chiave di volta per superare alcune vicissitudini che vi tengono ancorati da mesi ad una condizione non troppo creativa negli affetti e nel lavoro…

Sagittario

E' un inizio settimana un po' complesso per voi che sembrate chiedervi perché alcune cose non decollano. Dopo alcuni giorni di attesa la sollecitazione planetaria farà balenare a Giove e Mercurio l’idea che è nel passato che troverete le chiavi per comprendere il presente e il perché alcuni rapporti siano falliti. Ecco che invece il fine settimana riaccende fuochi e passioni facendovi però un po’ deviare canonicamente dal solito. Vi aspetta una settimana davvero intensa ma volta a farvi rivedere una serie di dinamiche che sembrano finalmente darvi le risposte alle vostre domande sulla natura dei rapporti affettivi che sembrano non darvi troppa soddisfazione…

Capricorno

In questa settimana così difficile e complessa per via di disegni planetari davvero ostici il vostro cielo vince il premio per la settimana più bella e vantaggiosa dello zodiaco ! Non vi è dubbio sul fatto che la bella Venere vi porterà dolcezza ed anche un ritrovato spazio per i sentimenti e le emozioni, ma sarà l’ interesse magnifico della luna a determinare una forte azione risolutiva nei confronti degli affetti e dei sentimenti che trovano il coraggio di superare ostacoli ed espandersi nelle maniere più ottimali. E' tempo di grandi certezze e di scommesse affettive, lasciatevi quindi andare e cogliete l’enorme fasciano di un risveglio morbido e sentimentale della vostra esistenza!

Acquario

Non sarà semplice questa settimana in cui dovrete ancora pazientare fronteggiando le quadrature che dallo scorpione arrivano impietose. Il vostro cielo presuppone un gioco alla resistenza che mira però ad un obiettivo davvero ambizioso. State infatti incamerando energie e grande coraggio per cambiamenti altrettanto incisivi nella vostra vita, il contrasto planetario però vi rende in qualche modo vulcanici, fertili di idee e consapevoli che sta per arrivare un periodo davvero intenso. Ma per ottenere i risultati a cui anelate dovrete un po’ faticare, in amore siete distratti ed assenti, forse per nulla interessati per adesso, ma presto arriverà una folgorazione non da sottovalutare…

Pesci

A voi la settimana più dolce e sentimentale dello zodiaco, sembra infatti che i meravigliosi trigono dallo scorpione vi rendano sicuri di voi stessi e forti di sentimenti che trovano la loro conferma ed approvazione in un panorama davvero ampio di affetti e di relazioni intense. Per chi fosse single sembrano crearsi le condizioni di un colpo di fulmine da favola, mentre per chi è in coppia si rafforzano i legami e si sceglie di vivere un momento davvero felice in intimità e in grande sintonia con il partner. Al lavoro promette bene l’aria di cambiamento che respirate, ci saranno risvolti che prometteranno un vantaggio per voi…

