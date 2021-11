Giornata mondiale del diabete, Strangis rivela ad Amici: "Ne sono affetto, devo evitare lo stress"

Luigi Strangis cantante di Amici 2021, il talent show condotto e ideato da Maria De Filippi, ha confessato di avere il diabete e la notizia è subito circolata sul web. La dichiarazione del ragazzo, uno tra i papabili vincitori del programma, avviene quando il professore Rudy Zerbi ha "rimproverato" il ragazzo: “Hai sempre un atteggiamento come se ti stessi facendo una risata su tutto quello che accade”. A quel punto, Luigi ha deciso di raccontare ciò che lo limita: "Per il problema che evito lo stress, quindi prendo sempre così le cose. Ho il diabete e lo stress incide sulla glicemia, proprio per questo cerco sempre di lasciare andare le cose". Rudy Zerbi è rimasto senza parole, mentre sui social tutti si sono schierati dalla parte del ragazzo. C'è anche chi si preoccupa che il ragazzo possa ritirarsi dal programma.

La giornata mondiale del diabete

La confessione è arrivata due giorni prima della mondiale del diabete. Nata nel 1991, è promossa dall’IDF (International Diabetes Federation) e dall’OMS a scopo di prevenzione contro una patologia che colpisce oggi nel mondo circa 450 milioni di persone e in Italia, secondo i dati Istat, circa il 5% della popolazione. L’Onu e l’Oms la considerano una delle tre emergenze sanitarie del pianeta, insieme con la tubercolosi e la malaria. Nel 2019, infatti, secondo le stime IDF, gli adulti affetti da diabete erano 463 milioni, nel 2045 saranno 700 milioni. L’obiettivo è da un lato, quello di sensibilizzare e informare la popolazione sulla diffusione della malattia, e dall'altro, di promuovere forme di prevenzione.

Sintomi del diabete di tipo 1

Il diabete di tipo 1 si manifesta di solito con insorgenza improvvisa e i sintomi sono aumento della sete e bocca asciutta, necessità di urinare spesso, enuresi notturna, mancanza di energia e stanchezza estrema, fame costante, perdita improvvisa di peso, vista offuscata.

Sintomi del diabete di tipo 2

I sintomi del diabete di tipo 2 sono necessità di urinare spesso, sete eccessiva, fame costante, vista offuscata, mancanza di energia e stanchezza estrema, intorpidimento e formicolio nelle mani e nei piedi, lenta guarigione delle ferite e infezioni ricorrenti. In questo caso, i sintomi, di solito, non sono così facilmente riconoscibili come nel caso del diabete di tipo 1 e possono passare anni prima che vengano diagnosticati.

