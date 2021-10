L'Oroscopo della Luna piena: spezza le catene e centra i punti deboli per farceli superare

Luna Piena in Ariete: la luna che spezza le catene, che centra i punti deboli per farceli vedere e superare, tutto sa di nuovo con questa configurazione lunare che vuole farci abbandonare un qualcosa per acquisire maggiore coscienza del presente e rendere libero il futuro di compiersi!

Ariete

La Luna si compie piena nei vostri gradi, proprio da voi che siete il segno degli inizi e della voglia di vivere che afferma se stessa nella maniera più attiva ed immediata possibile, incarnate quindi lo spirito di questa Luna che agirà per tutti come liberatoria e pragmatica, ma al fine di riportare la coscienza verso ciò che conta veramente. Voi stessi e la conquista della vostra identità, come un’ emancipazione più o meno tardiva che agisce soprattutto nel farvi superare e perdonare antiche questioni familiari e sentirvi di nuovo parte di una famiglia, riprende il vostro quotidiano con la consapevolezza che se avete trascurato la vostra vita personale per chi volete bene sappiate che da adesso in poi si farà strada la coscienza che siete pronti a distaccarvi e a vivere i vostri amori e la vostra esistenza in maniera molto più autonoma!

Toro

È un plenilunio di dodicesima casa ideale per voi, il che pone l’ accento su diversi aspetti del vostro mondo interiore, per natura voi guardate sempre avanti e nel recinto della vostra amatissima vita personale, gli eventi vi hanno portato a tenere duro poiché purtroppo molte delle vostre decisioni negli ultimi anni sono dipese da fattori altri e da persone altre da voi, amare e relazionarsi fanno parte di una obbligatoria mediazione in questo senso, e con questa Luna partorirete la consapevolezza che non c’è vincolo che possa arginare la vostra volitività ed i vostri desideri che sembrano andare avanti su una corsia preferenziale che con Urano complice si veste di individualismo, il vostro cielo è scevro da condizionamenti affettivi, adesso vedrete con lucidità che nonostante le ormai rassegnate mediazioni a cui avete capitolato, c’è sempre la possibilità di far da soli un capolavoro della vostra vita…

Gemelli

Plenilunio di undicesima casa ideale per voi, si faranno chiari i desideri, e sarete pronti a lottare per stare dove desiderate e vivere come preferite la vostra vita in maniera appagante, forse la dispersività ha caratterizzato questi ultimi anni facendovi profondere impegno energia e sentimenti in direzioni che non hanno restituito la stessa intensità che avevate messo in gioco voi, è una questione di aspettative, o di volere concentrarsi in molte cose per evitarne di altre molto più salienti, è arrivato il momento di superare questo limite e di liberarvi di obbiettivi fallaci da rincorrere e centrare tutto verso qualcosa di costruttivo e di efficace, ecco che questo plenilunio vuole offrirvi proprio questa consapevolezza, siate però immediati e non pigri nell’ elaborarla, partite con nuovi desideri da realizzare e coltivateli come piante amorevoli da cui vedrete più in la sbocciare i fiori promessi…

Cancro

Siete il segno più legato alla Luna in quanto vostro pianeta guida, sensibilissimi e fluidi, emozionali come ciò che il percettibile astro vuole rappresentare state vivendo una Luna piena di quadratura, ovvero aspetto di blocco, ecco che a voi più che mai toccherà affrontare direttamente il vostro mostro sacro: la paura della perdita, dell’ abbandono, di non essere amati… è congenito nei vostri gradi patire di questa paura, ma gli astri nel loro spietato logorio vi hanno messo davanti in questi ultimi due anni un gioco alla resistenza che vi fa decisamente onore, avete resistito benissimo e adesso rinfrancati da maggiori certezze o conferme che sono arrivate affronterete tutto con maggiore sicurezza e sicuri di farcela in ogni caso, dandovi un valore ed obbligando chi vi ama a restituirvi questa importanza affettiva!

Leone

Plenilunio di Trigono e di nona casa, il cielo vi libera da tante paranoie legate alla vostra identità, che non deve tenere come punto di riferimento il successo lavorativo o sociale, nel quale vi siete sentiti non capiti e non gratificati nell’ ultimo periodo, ma della capacità di voi stessi di rinnovo, e soprattutto vi suggerisce di abbandonare la metrica autoreferenziale di fare le cose sempre a modo vostro, si parla sempre poco dell’ attitudine al cambiamento del segno del Leone, è vero che come il Sole, vostro astro analogico , tendete un po’ ad essere fissi e a fare le cose sempre in un determinato modo, ma non è forse vero che il Sole stesso è nuovo ogni giorno...?! Affrontate dunque le cose pensando che voi stessi siete diversi e che l’ affermazione di voi stessi avrà gratifiche adeguate alla vostra natura prima possibile, tanto quanto in fretta avrete abbracciato la possibilità di vivere ed essere tutta la varietà di emozioni e sentimenti che siete e non solo quella che proponete agli altri…

Vergine

È un plenilunio di ottava casa ideale il vostro, questa area corrisponde alle viscere di ognuno di noi, e serve a fare affiorare la paura atavica, le scaramanzie e la potente forza di trasformazione che alberga nel più profondo dell’ inconscio, complice anche Plutone in questa azione eversiva che tenderebbe a fare emergere ogni tipo di ansia, di difficoltà e di paura che tendete ad avere avrete davanti la possibilità di liberarvi di una tendenza a giocare al regime dei minimi per puntare ambiziosamente ad altro, voglia di trasformazione e cambiamento sono cose che non vorrete più nascondere o sottacere, adesso esprimete bene il vostro desiderio e vedrete anche se da lontano il punto di arrivo, così inizierà un percorso che vi attiverà e vi renderà forti al punto da rinunciare a mezze certezze o a tiepidi sentimenti per addivenire alla pienezza che desiderate…

Bilancia

Siete il segno in opposizione a questo plenilunio, per cui si gioca con l’Ariete l’eterno divario zodiacale che caratterizza questo asse d’opposizione tra l’oscillare tra l’io e gli altri, ecco che la pienezza della Luna vi mette a confronto con quanto vi siete spesi a favore di altri o perorando cause che andavano anche a discapito del vostro quieto vivere, ci sono due strade possibili dunque, o comprendere che la vostra natura è volta al benessere vostro e di chi vi sta intorno e quindi acquisire che “gli altri” per cui fate molto siete voi… o dimensionare l’energia profusa in questi intenti e prendere coscienza che potete fare qualcosa per tutti ma mai farne una ragione di vita, la vostra esistenza reclama in fatti un periodo di concentrazione felice in amore e al lavoro che danno ottimi risultati…

Scorpione

Un plenilunio che vuole intervenire sul vostro quotidiano e sulla routine della vostra vita, cercando di fare pace con la noia e con le aspettative, probabilmente molti di voi saranno avvantaggiati nel rivalutare il valore della propria quotidianità, spesso non vi accorgete che quello che avete è molto prezioso, e commettete l’errore di inseguire ciò che non avete ancora, perdendo un po’ la bellezza del momento, coltivate si desideri e cercate di migliorare con amore il senso con cui ogni giorno fate le stesse cose, nulla del resto rimane immobile, ma alcune certezze le avete già, fatele brillare e date il valore più alto possibile alla vostra esistenza, questa Luna vi farà guardare alle ansie in maniera molto più distaccata, e vi farà capire che per quanti completamenti cerchiate la base costitutiva che possedete è già di per se un grande tesoro…

Sagittario

Un plenilunio che pone al centro di tutto i sentimenti e che vi fa analizzare i limiti delle vostre relazioni, ma anche i pregi, molti di voi riscopriranno l’intensità del rapporto e la passione con il partner, altri comprenderanno che non è sempre una lotta per svolgere al meglio la performance che il partner si aspetta da voi, il vostro cielo infatti tenderebbe con questa Luna a farvi liberare nei sentimenti come esseri liberi e non condizionati da una resa che toglie molto spazio alla vostra sicurezza in amore ed alla vostra felicità, il tutto accade in una quinta casa ideale che vuole di nuovo fare esplodere, passioni, talenti, allegria e gioia di vivere, abbracciate dunque questo fuoco di rinnovo e vedetevi per la positiva e preziosa bellezza che potete dare agli altri, inoltre non aspettatevi troppo dal lavoro stesso, ma date il massimo al lavoro caratterizzandolo con la vostra impronta…

Capricorno

È un plenilunio che vi libera nella chiara consapevolezza che siete sempre nel bel mezzo di una conquista difficile da ottenere, la vostra vita crea aneliti simili al senso del vostro segno zodiacale che è rappresentato dalla paziente capretta che scala una montagna alquanto austera, il raggiungimento di quella vetta sembra essere l’ obbiettivo di una vita, eppure forse in maniera molto pacata capirete che proprio grazie a questa luna è la scalata stessa che vi tiene vivi, in fondo siete come un combattente senza guerra quando non sentite la fatica e lo stress della vostra azione, in qualunque direzione si spenda è il senso anagogico di ascesa che vi fa sentire vivi, e non è certo escludendo amori e relazioni che viaggerete più leggeri, anzi…comprendere che c’è spazio per sentimenti e relazioni sane ed appaganti è davvero piacevole e darvi anche gratifiche per i ben fatti fino ad adesso vi farà sentire meglio, amore e lavoro sono in netta ripresa…

Acquario

È un plenilunio che propone proprio al segno delle amicizie di riflettere su quanto e su cosa vale la pena di chiamare e rendere amico, idealisti fino all’inverosimile voi dell’ undicesimo segno vi specchierete in una visione lunare da terza casa ideale che vi farà molto lavorare sulla comunicazione e sulle relazioni, un senso di serafica calma potrebbe impadronirsi di voi e come in un conto alla rovescia da troppo tempo innescato al fatidico via vi sentirete liberi da relazioni in cui non trovate il giusto interlocutore, renderete più esclusivo il vostro ascolto, e darete una definizione migliore a tutto ciò che fluidamente inteso eleggerete come le vostre amicizie, sono stati molti gli eventi in cui la vostra disponibilità è stata fraintesa o ricambiata male, ecco che adesso la luna vi darà l’ immediatezza di impelagarvi in comunicazioni relazioni ed interlocuzioni che voi stessi riconoscete improduttivi…

Pesci

Splendido plenilunio per voi che si concentra moltissimo su quanto di oggettivo avete e vivete, la Luna vuole illuminare i limiti del vostro senso di oggettività e la realtà, è probabile che spesso commettiate l’errore di non essere pragmatici, e di sublimare talmente tanto i sentimenti da creare una visione bellissima ma a volte sganciata dalla realtà con i conseguenti impatti che conseguono a tale visione, ecco che gli astri dispongono una vostra liberazione e facendovi lavorare moltissimi negli ultimi anni su carriera e relazioni avete dimostrato che i sogni e le condizioni generali possono di molto migliorare se un alacre lavoro costante vi fa superare pigrizie, mollezze e sentimenti un po’ troppo totalizzanti, questa Luna lascia al vostro fascino la solita magia del sogno che portate con voi, ma rende il sogno di voi incredibilmente reale!

