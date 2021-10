Oroscopo settimanale, la Luna si fa piena in Ariete: segni in pole position. Ecco come andranno i prossimi giorni

Ripartono i pianeti nei loro moti diretti e per festeggiare la Luna si fa piena in Ariete generando un piccolo big bang che fa rinascere lo zodiaco, segni in pole position, pronti ripartenza… via!

Ariete

Il premio per la settimana più intensa e rocambolesca tocca sicuramente a voi! Tutto riparte, hanno iniziato il nebuloso Plutone, ed il severo Saturno rispettivamente con la carica sensuale ed il lavoro che si avviano verso nuove sfide, nuovi traguardi, si aggiungono Mercurio con le sue relazioni più semplici e con la sua comunicativa più diretta e per tanto inevitabilmente veritiera, il grande e fortunoso Giove che dall’ amico Acquario vi fa più ottimisti e vi fa fare pace con il lontano, ma il vostro capitano Marte si fa irrequieto e rischia di tingere di una rossa tensione tutti gli inizi nuovi e le entusiastiche energie neofite di questo momento, a volte insospettendovi nei confronti di tutti poiché pizzicato da un diabolico Plutone che non vi fa sentire al sicuro per adesso, e gran finale la pienezza della Dea Luna che si compirà giusto mercoledì nei vostri gradi che vi darà la chiarezza massima in tutto questo turbinio di eventi… vi servirà per ammettere a voi stessi che l’ unica paura che avete per adesso è quella di perdere qualcosa che amate, non intimoritevi ed ammettete che dietro a tutto questo non può non esserci un grande amore…

Toro

Per i Toro che si spendono molto nel proprio interiore e che amano tuffarsi nel mare della loro emozione e del proprio spirito ecco una settimana densissima di eventi e sollecitazioni che non saranno troppo manifeste ma incredibilmente lucide a livello interiore ! Sembra infatti che gli astri vi facciano sentire proprio lunedì iniziando la settimana una lucida coscienza di fare parte di qualcosa, di un organico, del tutto, di sentirvi padroni della vostra vita e del vostro universo e che sapete finalmente di aver amato veramente, avendo imparato a reggere la prova più difficile per voi che è quella di lasciare andare le cose, spietatamente imposta dai transiti degli ultimi anni, ecco che adesso inizia ad arrivare il più prezioso dei premi, quella sensazione di pace che vi pervade e che vi rende sereni nei confronti di voi stessi, la Luna magnificamente accenderà una meravigliosa luce nel vostro dodicesimo campo, quello che riguarda il vostro inconscio e le prove della vita, e saprete di averle superate a gran merito, ecco che l’ amore arriva…forse da lontano…

Gemelli

È una settimana che sblocca decisamente tutte le direzioni che sentivate impedite e fuori dalla vostra portata, ecco che Giove e Mercurio iniziano di nuovo a combinarsi in maniera assolutamente felice per voi facendovi raggiungere con facilità comprensioni ed evoluzioni davvero gratificanti, è un aspetto che potrebbe generare addirittura un sovraccarico di ottimismo, molti infatti potrebbero correre il rischio di essere troppo… "sbrigativi" nel saltare a facili conclusioni e nel trovare delle soluzioni che nel tempo potrebbero rivelarsi solo momentanee, ma sicuramente torna una grande voglia amicale e di felici riunioni con persone che non vedevate da tanto, un momento di euforia che vi accende e che vi porta anche a provare delle passioni un po’ adolescenziali, entusiasmi che producono lo spirito giusto per farvi sentire di nuovo vivi, ben venga, sorprese in amore dove qualcuno inaspettatamente si fa avanti, ed il vostro ritrovato desiderio di fuga che vi fa andare verso un meraviglioso, dolce naufragare…

Cancro

I pianeti questa settimana agisco su molti versanti rispetto al vostro cielo, dandovi sicuramente un sostegno amicale e sociale, in cui ritrovate benevolenza e piacevolezza, mentre la vostra vita privata si sente maggiormente rincuorata da un Mercurio che non solo comunica meglio, ma che analizza con lucida puntualità i punti di forza della vostra relazione ed i punti deboli con molta disinvoltura, facendovi anche sentire meno disattesi dalle attenzioni del partner che comunica meglio e più chiaramente anche con voi, in ambito lavorativo invece i colossi planetari vi obbligheranno a valutare meglio e con l’ aiuto di colleghi o referenti lavorativi il vostro operato che sembra sempre più duttile e disponibile ad un modellamento opportuno ed accrescitivo in prospettiva, forse alcuni troveranno la forza di abbandonare lavori o progetti che risultano ancora una volta inefficaci… intanto il Sole sta per darvi man forte e le energie vitali e la voglia di vivere sembrano tornati ad essere la nuova direttiva, la quadratura della Luna piena metterà qualche malinconia, ma come ben presagite si prepara un periodo migliore…

Leone

È un cielo molto positivo il vostro… in teoria… si attivano fattori determinanti che per troppo tempo erano rimasti in sospesi, la stasi sembra un ricordo, ma ancora non fate pace con un Mercurio dal piede alato che vorrebbe farvi bruciare le tappe ad arrivare già a trasformazione compiuta per voi, il vostro cielo è decisamente intenso e pieno di grandissime opportunità, ma starà a voi saperle vedere come quelle che sono, per fare un esempio, se sognate il principe azzurro, voi sapreste riconoscerlo anche se si presentasse con un cavallo baio anziché bianco ed in livrea verde…?! … non vuole essere che un banale esempio per tradurre la volontà delle stelle che sembra si compensarvi ma rateizzando quasi ciò che compenserà i vostri desideri in parti da vivere ed apprezzare per quello che sono, c’è ancora un Saturno contro di cui tenere conto, ed un Giove che ancora fa fatica da così lontano a riunirvi con cose luoghi e persone che vorreste vicino, pazientate che ogni alba porta luce, il fulgido mezzogiorno che tanto vi appartiene ci metterà qualche ora in più…

Vergine

È una settimana in cui molti di voi si sentiranno agganciati ad un senso pratico davvero notevole, stanchi di indugiare in cose che non vi danno certezza, un magico Mercurio, vostro nume tutelare si incaricherà di fare brillare la vostra seconda casa ideale in maniera fulgida, facendovi espletare una serie di procedure a lungo rimandate, o rendendovi pronti ad investire danaro in direzioni proficue, ma dandovi soprattutto una visione delle cose disincantata e soprattutto scevra da quel falso ottimismo e dalla compiacenza che tanto vi infastidisce da parte di chi vi riempiono di parole vuote pur di trattenervi o di tenervi accanto, il cielo vi sta preparando ad una visione nuova e piena di grandi ambizioni di orizzonti da inseguire, di cieli in cui desiderare volare ad ali spiegate, da questo momento in poi nasce l’ esigenza di vedere chiaramente cosa vi trattiene dal correre incontro al vero amore, alle emozioni e verso i traguardi lavorativi che avete tanto sognato…

Bilancia

Settimana davvero intensa per voi che per natura avete l’ attitudine a processare all’ infinito il vostro operato passando da una grande fierezza ad una crisi quasi totale, mentre gli astri ripartono finendo i loro moti retrogradi e proprio Mercurio dai vostri gradi spiccherà di nuovo il volo, è arrivato il momento di vedersi in una visione ampia e di insieme che abbracci la vostra vita in maniera positiva e che vi renda fortemente padroni di certezze, come se il dono della parola vi fosse nuovamente restituito in una forma ancora più matura ecco che in tanti vi farete avanti avanzando proposte idee, ripartendo con il lavoro e con una migliore immagine di se verso il pubblico o i referenti lavorativi, anche in amore sarete pronti ad affrontare tutta la verità che cercate nel vostro rapporto, un’ importante Luna piena vi darà contezza ineccepibile di ciò che avete davanti e vi farà decidere se profondere ancora più impegno ina amore o migrare verso altri orizzonti…

Scorpione

Settimana alquanto variegata per voi che in un primo blocco di questo tempo sarete iperattivi e retti da una certa verve che vi darà il turbinio attivo di un Marte infuocate a cui ben pochi di voi potranno rimanere passivi, ma subito dopo la Luna vi metterà davanti i limiti e le conseguenze delle vostre a volte esagerate manifestazioni, probabilmente in molti capiranno che certi schemi comportamentali si rifanno a sequenze di un antico passato che non vi scrollate di dosso, altri stanchi di ripetere la stessa scena daranno il giusto taglio per ovviare ad alcune ripetitività, il nemico giurato è una certa pigrizia che vi impedisce di essere costanti in un percorso di uscita dalle vostre problematiche, mentre riflettete su questo guazzabuglio vi farà sicuramente piacere sapere che una passione sta per travolgervi, ma da venerdì il vostro sospettoso astro Plutone potrebbe farvi sentire in crisi rispetto a gelosie e a dubbi nei confronti di qualcuno che però non conoscete fino in fondo…

Sagittario

È una splendida settimana che fa ripartire i giganti planetari ospiti nell’ amico Acquario e che vi stimolano a stare benissimo con voi stessi e con gli altri fidando in un allegro sestile che si genera grazie alal presenza di Venere nei vostri gradi, il pianeta dei legami vi farà venire voglia di vivere ogni vostra relazione con ritrovato entusiasmo e coraggio, proporrete molte nuove cose e farete del vostro meglio per cogliere l’ essenza di tutto, ma non troverete i soliti ostacoli, forse un po’ troppo ottimismo da parte vostra, ma è il vostro generoso carattere in cui vi si riconosce sempre in maniera encomiabile, intanto la pienezza della Luna in trigono dall’ Ariete, vostro fratello zodiacale per elemento, scatena una possibile ideale visione di un futuro in cui proiettate successi affettivi e familiari, state tornando a sentirvi parte di qualcosa, magari di una squadra, vi ricordo che siete il segno dello sport e che è un campo in cui vi sentite felici ed attivi sempre, in questo particolare momento più che mai…

Capricorno

È la settimana della chiarezza!...la vostra, quindi non aspettatevene altrettanta intorno, i pianeti gireranno per voi intenso molto favorevole dandovi le risposte che da tempo attendevate, sapete meglio adesso indirizzare sforzi ed attitudini verso direzioni produttive e piene di significato, a volte anche dandone uno che sia leggibile solo per voi, ma poco importerà, intanto la quadratura della Luna vi obbligherà a scoprire le carte, sarà infatti possibile che partner o referenti lavorativi vi chiedano infine cosa avete in mente, il vostro cielo è assolutamente incline a fare si che riprendiate posizione in tutto e decidiate di riprendere le redini senza stavolta essere troppo intransigenti nei giudizi e rendendovi conto che le opinioni altrui sono spunti dai quali partire per vedere le cose da angolazioni diverse, si fa forte in voi l’ esigenza di allontanare abitudini o persone che inquinano energeticamente il vostro territorio, ma farete in fretta a compiere questo repulisti troppo a lungo rimandato…

Acquario

…bhè…visto che la ripartenza di mezza compagine planetaria accade nei vostri gradi…volevate non vincere il premio di questa settimana per i più brillanti dello zodiaco…?! Del resto le stelle vi appartengono, e quindi ancora una volta pronti a brillare, a sorprendere tutti, a fare ripartire cose che da tempo si erano fermate, a dimenticarne definitivamente altre, a farvi amare per la vostra originale maniera di vivere e ad amare come se fosse l’ ultimo giorno dell’ universo, sempre pieni di entusiasmi e di contraddizioni e forti di un transito planetario tra i più poderosi e trasformanti che si possano attraversare sarà protagonista della sella settimana la voglia di dare il via concretamente alla vostra nuova configurazione di vita a lunga progettata e ripulita da tanto lavoro di scelta e di pulizia che avete operato in questi ultimi due anni, di nuovo fremete ed è bello per chi vi ama vedervi così di nuovo attivi e sicuri di tutto ciò che volete realizzare, del resto in voi alberga il potere dei sogni e della forza decisionale!

Pesci

Questa settimana è un delizioso segrete che dentro di voi coltiverete e che solo voi saprete quanto vale, è la ripartenza di tanti pianeti che infiammano di nuovo i percorsi dello zodiaco e nel vostro caso riaccendono sentimenti e questioni lasciate in sospeso che finalmente addivengono ad una lenta e segreta maturazione che sentirete dentro di voi, di norma siete molto percettivi ma in questa settimana preparatevi ad avere il dono della chiarezza e della preveggenza, sentirete letteralmente dentro di voi il divenire delle cose, come la crescita di un amore, come i timidi tentativi del vostro amore di tornare a bruciare intensamente, vi potrà capitare di ricevere messaggi o inviti da persone da cui a lungo avete sperato la manifestazione di un segnale, vedere maturare procedure che vi porteranno a soluzioni ottimali, sentire che l’ amore per voi stessi e per terzi sta piano piano rinascendo, coccolate questo momento con la lucidità di una luna che renderà i vostri sguardi intensi e fascinosi e le vostre visioni immediate ed illuminanti, fate di rigore i misteriosi… è tempo di esser scaramantici… del resto amore, bellezza ed agio sono cose impossibili da nascondere fino in fondo e che parlano da sé…

