Ita dice addio a "MilleMiglia", i punti accumulati con Alitalia: ecco come potrebbero essere usati

L'ultimo volo Alitalia ha chiuso la lunga vita dell'ex compagnia di bandiera che ha lasciato spazio nei cieli alla newco Ita. I milioni di passeggeri che hanno volato con Alitalia sono stati costretti ad abbandonare anche...il programma fedeltà "MilleMiglia" che non potrà essere comprato da Ita Airways. Dovrà quindi essere ceduto, attraverso una gara pubblica, ad altre società interessate.

Oltre 6 milioni gli scritti al programma fedeltà

Sono circa 6,1 milioni gli iscritti al programma fedeltà che potranno continuare ad accumulare altre "miglia" grazie ai partner commerciali come lastminute.com e quelli aerei come Air France, Klm e Middle East Airline. Le miglia accumulate, però, non si possono usare. Secondo le ultime news potrebbe arrivare un accordo con le compagnie Klm, Air France e Mea per poterle utilizzare anche sui loro voli. L'Unione europea, ad ogni modo, non vieta la possibilità per una società terza (in questo caso Ita) che si aggiudica il programma di fedeltà di stringere un accordo con la nuova compagnia italiana.

I voli già prenotati non saranno onorati da Ita

Per quanto riguarda i voli già prenotati è stato deciso che i biglietti emessi da Alitalia per voli dal 15 ottobre non potranno essere onorati da Ita Airways. Lo ha deciso la Commissione europea. Se il cliente non ha ancora ricevuto comunicazione via e-mail dovrà contattate l’amministrazione straordinaria per chiedere il rimborso perché il collegamento già prenotato non sarà più effettuato. In caso di voucher emesso da Alitalia con voli annullati a causa della diffusione del Covid si dovrà chiedere il rimborso alla vecchia compagnia italiana. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per poter restituire i soldi a tutti gli utenti, anche per chi possiede un voucher che non ha mai potuto utilizzare.

