Novità per Instagram, sarà possibile programmare le Live fino a 90 giorni di anticipo

In arrivo una novità per Instagram. Gli utenti del diffusissimo social network, oltre alla notifica che avvertirà gli utenti in caso di down e malfunzionamenti, quest'ultima in fase di test da parte dei programmatori, avranno un'altra attesissima funzione. L'introduzione che allieterà i tanti fruitori di Instagram sarà legata alla diretta. D'ora in avanti sarà possibile programmare eventi live fino a novanta giorni in anticipo. I creator potranno quindi condividere l'evento, pubblicizzarlo, e gli utenti potranno impostare un promemoria per essere sicuri di non...mancare all'appuntamento.

La "guerra" tra i social

Tra i principali social si era scatenata una "guerra" sui video brevi, come avviene già per TikTok, ovvero i "Reels" che oltre su Instagram a fine settembre sono sbarcati anche sulla piattaforma Facebook. Il fascino delle dirette, infatti, è stato sempre un plus ma anche un limite. Adesso il pubblico potrà intercettarla con un preavviso.

I numeri di Instagram

Dopo il suo lancio nel 2010, Instagram ha rapidamente guadagnato popolarità, con un milione di utenti registrati in due mesi, 10 milioni in un anno e 1 miliardo a maggio 2019. Nell'aprile 2012, Facebook ha acquisito il servizio per circa 1 miliardo di dollari. Ad ottobre 2015, erano state caricate oltre 40 miliardi di foto. A luglio 2021, la persona più seguita è il calciatore Cristiano Ronaldo con oltre 316 milioni di follower e la donna più seguita è la cantante Ariana Grande con 253 milioni di follower. Al 14 gennaio 2019, la foto con più "mi piace" su Instagram è una foto di un uovo, pubblicata dall'utente @world_record_egg, creata con l'unico scopo di superare il precedente record di 18 milioni su un post di Kylie Jenner. L'immagine ha superato i 55 milioni di "mi piace".

