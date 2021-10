Ancora problemi per Facebook e le altre sue piattaforme Instagram e WhatsApp

Sta succedendo di nuovo. Ancora problemi tecnici per Facebook e le altre sue piattaforme Instagram e WhatsApp. Lo rende noto la società stessa, riferendo che «alcune persone e imprese hanno difficoltà ad accedere ai prodotti Facebook». «Stiamo lavorando per tornare alla normalità al più presto e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente», spiega la compagnia che ha pagato a caro prezzo l'ultimo down e secondo le stime è costato un miliardo di Danni all'economia mondiale. Spiccioli se confrontati ai 60 persi dalla public company di Menlo Park, negli Stati Uniti

Dalle ore 20 le segnalazioni di malfunzionamenti di Instragram ma anche di WhatsApp, Messenger e lo stesso Facebook si stanno moltiplicando in tutta Italia, secondo quanto riporta anche il sito specializzato Down Detector, anche se il blackout totale non c'è stato. Alemeno per ora.

Il 4 ottobre, invece, si era registrato il down più lungo nella storia dei social, tutti e tre appartenenti alla galassia di Mark Zuckerberg, e tutti e tre afflitti dal medesimo problema, che ha impedito ai miliardi di utenti nel mondo di utilizzarli. In una dichiarazione rilasciata dopo il black out il colosso dei social aveva attribuito il disservizio ad alcune modifiche apportate internamente alla configurazione dei router dell’azienda. Modifiche che evidentemente non hanno avuto il risultato sperato. “Le modifiche alla configurazione sui router della dorsale che coordinano il traffico di rete tra i nostri data center hanno causato problemi che hanno interrotto la comunicazione”, aveva spiegato il vicepresidente di Facebook Santosh Janardhan. Nel 2019 c’era stato un precedente clamoroso. Facebook si era bloccato per 24 ore per un errore di configurazione dei server. Allora era stata colpita solo una parte del sistema. Ora sta succedendo di nuovo.

