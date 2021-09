Greta alla conferenza sul clima di Milano: mi aspetto molte parole

Greta Thumberg è arrivata al Mico di Milano per le iniziative collegate alla PreCop26 dedicata ai giovani. In coda per il tampone e presa d’assaltò dai giornalisti ha replicato solo ad alcune domande. «Sto bene - ha detto - e ho le stesse aspettative di molti altri incontri, molte parole».

«I convegni e i dibattiti hanno la loro importanza, ma quello che conta è ciò che succede in realtà», ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala. «Se le città dimostreranno che le cose possono cambiare - ha precisato - gli altri seguiranno, è una responsabilità precisa delle città e in particolare delle grandi città». «Questo evento - ha aggiunto - è la continuità rispetto al lavoro fatto, perchè sul tema ambientale stiamo lavorando da tempo. E’ la consapevolezza che il supporto dei giovani è importante, siamo stati tutti giovani e i giovani giustamente protestano e si lamentano, vogliono un mondo diverso». «Qui - conclude - c'è l’opportunità di esserne parte attraverso proposte vere e operative, quindi è qualcosa di estremamente significativo per Milano»

© Riproduzione riservata