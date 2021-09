Corona contro Fedez: "La tua famiglia è solo una farsa grottesca in scena ogni giorno sui social"

Fabrizio Corona non usa mezzi termini e attacca apertamente Fedez. L'ex re dei paparazzi si è intromesso sulla polemica di queste ore fra il rapper e il duo comico Pio e Amedeo.

Tutto è nato quando dal palco dei Seat Music Awards, Pio e Amedeo avevano smentito le accuse di censura Rai lanciate da Fedez, sottolineando che la polemica innescata dal giovane artista - il primo maggio scorso - era stata montata solo per vendere più smalti.

Una provocazione alla quale Fedez aveva risposto con una serie di stories su Instagram, dove il rapper si era detto indignato per gli attacchi gratuiti ricevuti in assenza di un contraddittorio la sera della diretta.

Tuttavia, a rincarare la dose appoggiando le frasi di Pio e Amedeo è stato Fabrizio Corona.

"Sei già uscito una volta con la Lamborghini a distribuire soldi a quelli che tu consideri poveri - ha iniziato l'ex re dei paparazzi rivolgendosi a Fedez -. Qui di sorrisoni non è che sei riuscito a strapparne, piuttosto hai mostrato il tuo vero e sincero disvalore: lo snobbismo".

E ancora: "Quella stessa attitudine che hanno quelli come te che si sentono migliori, e che si permettono di elevarsi a un qualcosa che non sono e non saranno mai".

Ma l'affondo arriva alla fine quando Corona attacca anche la moglie Chiara Ferragni, e tutta la famiglia del rapper. "Il tuo format più riuscito è la pantomima grottesca della famiglia che metti ogni giorno in scena sui social. Quindi l'applauso te lo facciamo noi. Della cultura hip hop ti è rimasto soltanto il gergo. Sembri Bisio con la bandana che va agli ape. Altro che dissing".

