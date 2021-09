Accesso a contenuti speciali tramite abbonamento, Twitter lancia la funzione "Super Follows"

Dopo averla a lungo annunciata, Twitter lancia ufficialmente la funzione «Super Follows» che consente ai creatori di vendere abbonamenti per l’accesso a contenuti speciali.

Personaggi famosi, musicisti, attori, influencer, giornalisti, esperti potranno offrire contenuti ai propri abbonati a una tariffa compresa tra i tre e i 10 dollari al mese.

L’esperimento parte dagli Usa e Canada ed è al momento valido per l’app Twitter su piattaforma iOs, in seguito sarà disponibile anche sugli smartphone dotati di software Android.

"Con Super Follows, le persone possono creare un livello extra di conversazione e interagire in modo autentico con i loro follower più coinvolti, il tutto guadagnando soldi", spiega in un post Esther Crawford, product manager di Twitter.

La piattaforma non percepirà più del 3% percento degli abbonamenti come commissione di transazione fino a quando un creatore non raccoglierà 50 mila dollari, a quel punto la quota di Twitter salirà al 20%.

