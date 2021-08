Via Arisa, arrivano Elodie e Raimondo Todaro: tutte le novità della nuova edizione di Amici

In attesa della nuova stagione di Amici a metà settembre, ecco le novità in programma per il talent show di Maria De Filippi. Arisa ha detto addio alla sua cattedra mentre è in arrivo Elodie. Secondo alcune indiscrezioni, la bella cantante potrebbe prendere il posto di Stefano De Martino in giuria.

Confermata Lorella Cuccarini fra i prof di ballo. Fra le novità spicca anche il nome di Raimondo Todaro, nuovo insegnante di danza. Ad entrare nel corpo di ballo dei professionisti Giulia Stabile, la vincitrice della scorsa edizione di Amici.

La giovane ballerina sarà protagonista della prossima stagione televisiva: suo infatti anche il ruolo di co-conduttrice al fianco di Belen del talent show, Tu si que vales.

