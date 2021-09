Elodie e Marracash sono in crisi? Il gossip di fine estate infiamma il web

Il gossip di fine estate catalizza il web: Elodie e Marracash sono in crisi?

I due non condividono più foto insieme sui social già da tempo. Ecco che è partita l'indiscrezione. I due ormai da un po' non si vedono più in giro insieme. Avvistata in Sicilia quest'estate, Elodie si è sempre mostrata da sola o in compagnia di amici, fra questi Diletta Leotta.

Tra il 2016 e il 2018 la cantante aveva avuto una storia con Lele, come lei ex concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 poi l'incontro con Marracash grazie alla collaborazione nel singolo "Margarita".

Il rapper è nato a Nicosia, in provincia di Enna, sotto il nome di Fabio Rizzo.

Dalla Sicilia si è poi trasferito a Milano. Qui ha vissuto in un monolocale che il padre condivideva con 5 colleghi e, poi, con la madre in un appartamento dello stesso stabile.

Il rapper ha scelto come nome d'arte Marracash perchè, per via dei suoi lineamenti marcati e delle sue origini siciliane, da piccolo lo avevano soprannominato "marocchino". Il cantante in passato aveva dunque parlato della sua forma non grave di disturbo bipolare, che spesso ha cantanto nelle sue canzoni.

"Gli attacchi di panico, i problemi mentali, la depressione... non ho problemi a condividere, anche attraverso la musica, quello che ho passato", aveva detto Marracash.

A causare i suoi problemi, in passato, anche il difficile rapporto con una ex: "Ci sono state tante cose che mi hanno portato alla malattia, compreso il rapporto non sano con una mia ex".

Poi l'incontro con Elodie grazie alla quale - così come aveva spiegato lo stesso Marracash - il cantante era rinato. "Con lei è stato un incastro di pianeti meraviglioso che ci ha consentito di conoscerci e di non perderci di vista. Un importante passo questo verso la mia rinascita", aveva dunque aggiunto Marracash.

