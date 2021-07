Michele Merlo morto di leucemia, la fidanzata ricorda Mike Bird di Amici: "Per sempre nel mio cuore"

"Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore". Inizia così il lungo post su Instagram di Luna Shirin Raisa, la fidanzata di Michele Merlo l'ex concorrente di Amici morto a 27 anni per una leucemia fulminante.

"Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo. Ti ringrazio infinitamente - ha continuato Luna - per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela. Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri".

Il ricordo sui social arriva ad un mese dalla scomparsa del giovane cantante, morto a causa di un'emorragia cerebrale sopraggiunta in seguito appunto alla leucemia.

Già il giorno del funerale, la ragazza aveva rivolto delle parole alla sua giovane metà: "Amore puro, semplice e prezioso, fatico a spiegare tutto questo a parole, l’unica cosa chiara che ho è che mi hai salvata Miki e te ne sarò sempre grata. Grazie a te so cosa voglio, so cosa merito e so chi sono. Di gente bella ce n’è e tu amore mio ne sei una prova, fa male ora dirti che devo lasciarti andare ma ho imparato anche questo grazie a te: a lottare, a non mollare mai. Ti prometto che andrò avanti e che riuscirò a renderti orgoglioso di me. Grazie, grazie infinitamente mio romantico ribelle, per sempre, la tua Lulu".

© Riproduzione riservata