Cresce in Inghilterra l'attesa per la finale di Euro 2020, il principe William: "Tutto il Paese con voi"

Cresce a Londra e in tutta l'Inghilterra la febbre per la finale di domenica sera di Euro2020 fra la Nazionale dei "Tre Leoni" e l’Italia.

Su Twitter, il principe William (ieri sera presente a Wembley per la semifinale contro la Danimarca) e la moglie Kate, dopo la vittoria contro i danesi hanno scritto: "Che partita, che risultato. Un grande lavoro di tutta la squadra. L’intero Paese sarà con voi domenica. It's coming home".

Sulla stessa lunghezza d’onda Boris Johnson. "L'Inghilterra ha giocato con il cuore. Che prestazione fantastica della squadra di Gareth Southgate. Ora la finale. Portiamola a casa", ha scritto sui social il Premier inglese.

What a game, what a result! A huge team effort @England.



The whole country will be behind you on Sunday #ItsComingHome

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 7, 2021