Bufera sui Maneskin, la foto in bagno indigna i media internazionali: "Scabrosa"

Inarrestabili i Maneskin dopo che la loro "Zitti e buoni" ha permesso loro di trionfare all'Eurovision, dopo la quasi inaspettata vittoria al festival di Sanremo. Tuttavia, per la giovane band è anche tempo di polemiche. L'ultima riguarda una foto condivisa su Instagram, in cui si vedono il frontman Damiano e Thomas in bagno.

La foto è stata scattata durante una loro tappa del tour europeo, e ha subito destato particolare scalpore. I media internazionali in particolare non hanno gradito tanta audacia, definendo la foto "scabrosa".

