I Maneskin e il videoclip choc di "I wanna be your slave": in 130 mila da tutto il mondo per il lancio

È destinato a far discutere il nuovo videoclip dei Maneskin "I wanna be your slave". In 130mila si sono connessi da tutto il mondo per il lancio. La band dunque è tornata a far discutere dopo le accuse di uso di droghe all'Eurovision, e allo scatto di Damiano - il frontman - e Thomas in bagno.

Nel videoclip della nuova canzone si vede Damiano David in calze a rete e tacchi a spillo. E ancora, la bassista Victoria De Angelis mentre sputa in faccia al batterista Ethan Torchio. E poi, baci gay e primi piani delle parti intime.

Dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest, la band ha iniziato a scalare le classifiche anche con la cover di "Beggin'".

"È un modo per descrivere con crudezza tutte le sfaccettature della sessualità - hanno spiegato i Maneskin, raccontando del videoclip -. Abbiamo inserito dei contrasti per lanciare il messaggio che ognuno può avere tante sfaccettature, e non una sola identità".

