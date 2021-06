Kate Middleton: "Non vedo l'ora di conoscere Lilibeth Diana"

«Non vedo l’ora di vederla, mi auguro presto». Così la duchessa di Cambridge, Catherine Middleton, ha risposto a chi le chiedeva un commento sulla nipote Lilibeth Diana, la figlia del principe Harry e Meghan Markle.

A chi le chiedeva se avesse avuto modo di vedere la piccola via FaceTime, Kate ha risposto: «no». La duchessa e la First Lady americana Jill Biden stanno visitando una scuola a margine dei lavori del G7.

Jill Biden indossa un abito bianco con una giacca fucsia, e Kate un vestito di colore simile di Alexander McQueen.

La bimba è nata venerdì 4 giugno alle 11.40 del mattino al Cottage Hospital di Santa Barbara, in California. Si chiama Lili in onore della nonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è Lilibeth. Il nome Diana, poi, è in onore della madre di Harry, Diana Spencer, principessa del Galles.

