È nata la figlia di Harry e Meghan: si chiama Lilibeth Diana in omaggio alla regina e a Lady D

Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, una bambina di nome Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor. Lo riportano diversi media americani.

Lilibet 'Lili' Diana è nata venerdì in California, al Santa Barbara Cottage Hospital. La piccola pesa 7 libbre e 11 once, circa tre chili e mezzo. Il nome, spiega la coppia, ricorda la bisnonna Elisabetta II, il cui soprannome di famiglia è Lilibet, e la nonna Diana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Windsor Royal Family (@windsor.royal.family)

«Il 4 giugno siamo stati benedetti con l’arrivo di nostra figlia, Lili», si legge in un messaggio scritto dal principe Harry e da Meghan Markle sul sito di Archewell, la loro organizzazione benefica. «E' oltre la nostra immaginazione e rimaniamo grati per l’amore e le preghiere che abbiamo avvertito dal mondo, grazie per la vostra gentilezza e per il vostro sostegno costante durante questo periodo molto speciale per la nostra famiglia».

E' il secondo figlio per la coppia, che ha avuto il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor tre anni fa.

«Il Duca e la Duchessa del Sussex vi ringraziano per i vostri calorosi auguri e per le vostre preghiere e si godono questo momento di famiglia speciale», ha sottolineato l’addetto stampa di Meghan Markle. Chi voglia fare dei regali, è stato invitato a sostenere le associazioni benefiche Girls Inc., Harvest Home, Camfed e Myna Mahila Foundation, che si occupano dei diritti delle donne e delle bambine.

«Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita della loro figlia». Il premier britannico Boris Johnson ha inviato così su Twitter le sue felicitazioni a Harry e Meghan per la nascita della loro secondogenita.

I membri della famiglia reale britannica sono «contentissimi» per la nascita di Lilibet Diana, la secondogenita dei duchi del Sussex, Harry Windsor e Meghan Markle. Lo riferisce un comunicato. La regina Elisabetta II, il principe Carlo e la moglie Camilla, e il principe William e sua moglie Kate «sono stati informati e sono contentissimi della notizia della nascita di una bambina dal duca e dalla duchessa del Sussex», ha dichiarato un portavoce di Buckingham Palace.

© Riproduzione riservata