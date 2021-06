Più riserve naturali, flashmob di Legambiente in diverse zone della Sicilia: ecco dove

In programma per domani un flashmob promosso da Legambiente contro la mancata istituzione delle riserve naturali. Saranno simbolicamente occupati i territori, gli stessi per i quali si richiede una maggiore tutela, con diversi flashmob in contemporanea.

I flashmob si svolgeranno sull'isola di Lipari, territorio unico per la presenza di strutture vulcanologiche rare. L'isola è degna di nota anche per le sue diverse formazioni vegetali di rilievo naturalistico. Qui la riserva naturale - prevista dal piano regionale del 1991 - non è mai stata istituita. Appuntamento al castello di Lipari alle 11.30.

Stessa manifestazione si terrà presso l'Ingrottato lavico del Simeto, costituito da gole, cascate e laghetti. Anche qui la riserva naturale - prevista dal piano regionale del 1991 - non è mai stata istituita. Appuntamento presso il ponte dei Saraceni ad Adrano, in provincia di Catania alle 11.30.

Appuntamento anche a bosco San Pietro, nei comuni di Caltagirone e Mazzarrone. Qui la riserva naturale - istituita dalla Regione nel 1999, è poi decaduta per un vizio di forma nel 2006. Flashmob previsto per le 11.30 alla "Sughera della Molara". Il punto di ritrovo è alle 10.30 in piazza della Pineta a borgo San Pietro a Caltagirone, in provincia di Catania.

Flashmob anche presso i pantanti dei comuni di Ispica, Noto e Pachino. Si tratta di un esteso complesso di ambienti umidi costieri che ospitano una grande varietà di vegetazione. Nel piano regionale delle riserve nel 1991, tale riserva è stata poi annullata nel 2015 per vizi procedurali. Appuntamento alle 11.30 presso il pantano Bruno ad Ispica, in provincia di Ragusa.

Manifestazione anche nell'isola di Capo Passero, a Portopalo. Un territorio questo caratterizzato da una interessentae vegetazione. Riserva nel 1991, oggi l'isola non lo è più. Appuntamento alle 11.30 presso piazza dei due Mari, a Portopalo in provincia di Siracusa.

Flashmob anche a Capo Murro di porco e penisola della Maddalena a Siracusa. Un promontorio questo caratterizzato da vegetazione costiera. Inserito nel piano regionale del 2015, ancora non è riserva. Appuntamento a punta Mola (traversa sant'Agostino) a Siracusa alle 11.30. A partire dalle 10 visita guidata.

Appuntamento anche presso l'isola delle Correnti a Portopalo, cava Randello a Ragusa, l'isola dei Porri ad Ispica.

© Riproduzione riservata